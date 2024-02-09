Uzmanından kritik kızamık aşısı uyarısı

Uzm. Dr. Aynur Adıgüzel, Dermatoloji Bölümü'nden, Avrupa ve Orta Asya'daki kızamık salgınının aşılanma eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Dr. Adıgüzel, "Aşılanmamış çocuklar bulunup aşıları tamamlanmalı, aileler de aşı konusunda bilgilendirilmeli" dedi.

Dr. Adıgüzel, Kovid-19 pandemisi nedeniyle aşılara olan talebin ve güvenin azaldığını, bunun da kızamık vakalarını artırdığını vurguladı.

Dr. Adıgüzel, “Aşılanmamış çocuklar saptanmalı. Aileler aşı hakkında doğru bilgilendirilmeli, aşılara güven duyulmalı. Bir yaşından küçük çocuklar ve yetişkinler daha fazla komplikasyon riski taşıyor. Kızamık geçirenlerin yüzde 1 ila 6'sında akciğer iltihabı, yüzde 6'sında ishal, yüzde 7 ila 9'unda ciddi kulak iltihabı, binde birinde de kör olma ve beyin iltihabı görülebiliyor" diye konuştu.

EN TEHLİKELİ 7 GÜN

Uzm. Dr. Aynur Adıgüzel, kızamık hastalığının kızamık virüsü (rubeola) nedeniyle oluştuğunu ve çok bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyledi. Virüsün solunum yoluyla ya da enfekte kişilerin salgılarıyla temas yoluyla bulaştığını anlatan Uzm. Dr. Adıgüzel, virüsün hastalarda yaptığı belirtileri şöyle sıraladı:

“Kızamık geçirmemiş veya aşı ile korunmamış birisi kızamıkla temas ederse, bulaşma olasılığı çok yüksek. Virüsün kuluçka süresi 10 ila 14 gün ve hastalık belirtileri ortaya çıkmadan iki gün önce ve döküntü başladıktan sonraki dört gün en bulaşıcı zaman. 1 ila 3. gün; hafif veya yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık, üst azı dişleri yanındaki dişetlerinde ve yanak içinde küçük beyaz noktalar (Koplik lekeleri) oluşur. 4 ila 8. günlerde ise yüksek ateş, döküntü, kulak arkasından başlayıp yüz, gövde, kol ve bacaklara yayılır. Bir süre sonra sırasıyla kaybolur ve geçici bir renk değişimi bırakır. Göz iltihabı olabilir ve ışığa karşı duyarlılık artar. Hastalık bir kere geçirilirse ömür boyu bağışıklık sağlar."

HER 20 HASTADAN BİRİ ÖLÜYOR

Uzm. Dr. Adıgüzel, gelişmekte olan ülkelerde her 20 kızamık hastasından birinin hayatını kaybettiğini de ifade etti.

Uzm. Dr. Adıgüzel, şöyle devam etti:

“Kızamık hastalığından korunmanın en etkili yolu aşılamadır. Canlı zayıflatılmış virüs aşısı (MMR), yüzde 97 oranında koruyuculuk sağlar. Kızamık aşısı, çocukluk çağı aşı programında KKK (Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak) olarak 12. ayda ve (4-6 yaş arası) toplam iki doz şeklinde ücretsiz yapılır.”