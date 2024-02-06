Yunanistan kızamık vakalarına karşı önlem aldı

Kaynak: AA
Yunanistan kızamık vakalarına karşı önlem aldı
Yunanistan Sağlık Bakanlığınca artan kızamık vakalarına karşı önlem kararı alındı

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, tüm Avrupa'da artan kızamık virüsü tehlikesine karşı önlem almak için harekete geçti.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) tarafından yapılan açıklamaya göre, Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'da kızamık vakalarındaki ani artışa işaret edildi.

Yunanistan'da 2022 ve 2023'te kızamık vakasına rastlanmadığının altı çizilen açıklamada, 2024'te ise yurt dışıyla bağlantılı iki kişide kızamık virüsünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının kızamık virüsünün Yunanistan'da yayılmasını önlemek amacıyla nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir sağlık ekibi oluşturulmasına karar verdiği bildirildi.

Özellikle endişe edilecek bir durumun olmadığı ifade edilen açıklamada, virüse karşı halkın bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

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