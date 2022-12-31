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Uzmanı ‘merdiven altı’ alkollü içeceklerin büyük zararını açıkladı

Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Çelik, “Sahte içkiden kaynaklı zehirlenmelerde sadece gözde körlük değil, başka kalıcı hasarlar da olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 14:22
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Uzmanı ‘merdiven altı’ alkollü içeceklerin zararını açıkladı

Uzmanı ‘merdiven altı’ alkollü içeceklerin büyük zararını açıkladı
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AA’nın haberine göre; Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik, yaptığı açıklamada yeni yılda aşırı alkol tüketimi veya ‘merdiven altı’ üretilen alkollü içeceklerin neden olabileceği hayati risklere karşı uyarılarda bulundu. 

Çelik, ‘merdiven altı’ üretilen alkollü içeceklerden kaynaklı zehirlenmelerde körlüğün yanı sıra beyinde hasar, diyaliz ihtiyacı ve ölümcül durumların ortaya çıkabildiğini belirterek şu uyarıları yaptı: “Ucuz olsun diye merdiven altı, bilinmeyen yerlerden alınan, tüketilen içkilerde zehirlenme riski her zaman var”

“KÖRLÜK GİBİ CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR”

Aşırı alkol alımı nedeniyle görülen zehirlenmelerde bulantı, kusma, karın ağrısı, bilinç değişikliği gibi belirtilerin ortaya çıktığını anlatan Çelik şunları belirtti:

“En çok korktuğumuz husus, toksik alkol zehirlenmeleri. Özellikle yılbaşında, sahte içkiden kaynaklı metil alkol zehirlenmeleriyle daha fazla karşılaşıyoruz. Bu durum, bulantı, kusma, bilinç değişikliğinin yanı sıra körlük gibi ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor”

‘Merdiven altı’ üretilen içkilerde yer alan metil alkolün yüksek düzeyde zehirli bir madde olduğunun ve bu şüphede hızla acil servise başvurulması gerektiğinin altını çizen Çelik, sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Aşırı alkol alımından kaynaklı zehirlenmelerde, hastaları 4-6 saat acil serviste izleyip, serum desteği veriyoruz. Fakat metil alkolden kaynaklı zehirlenmelerde hastanın sadece takip edilmesi yeterli olmuyor. Bu tip şüphelerde 'antidot' dediğimiz bazı tedavileri uyguluyoruz, vücuttaki toksik metaboliti atmaya çalışıyoruz. Bu çok daha meşakkatli bir tedavi süreci, yoğun bakıma ve diyalize kadar gidebiliyor. Yani sahte içkiden kaynaklı zehirlenmelerde sadece gözde körlük değil, başka kalıcı hasarlar da olabiliyor. Beyinde hasar, diyaliz ihtiyacı ve en kötüsü ölümcül durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu tip zehirlenmeler vücudun bütün metabolizmasını bozuyor.”

“MERDİVEN ALTI İÇKİDE HER ZAMAN ZEHİRLENME RİSKİ VAR”

İnsanlara her şeyden önce alkol almamalarını ama alıyorlarsa da bunun dozuna dikkat etmelerini öneren Çelik, “Yılbaşında alkol tüketecek kişilerin bunu bildikleri, güvendikleri yerden satın almaları çok önemli. Ucuz olsun diye merdiven altı, bilinmeyen yerlerden alınan, tüketilen içkilerde zehirlenme riski her zaman var.” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Çelik, “İkinci tehlikeli husus da alkollü araç kullanmak. Alkol zehirlenmelerinin yanında yılbaşında en çok bu tip trafik kazalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Lütfen alkollüyken kesinlikle araç kullanmasınlar, içki alımı sonrası kendilerinde anormal bir durumu fark ederlerse de mutlaka acil servislere başvursunlar” diye konuştu.

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