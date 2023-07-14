Uzmanı migrene iyi gelen besinleri açıkladı. Bunu sakın yapmayın migreni azdırıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, kafein, alkol, peynir, çikolata gibi bazı gıdaların migren ataklarını tetiklediğine dikkat çekerek ataklarının önlenmesi için uzun süre aç kalmamayı tavsiye etti.

Uzmanı migrene iyi gelen besinleri açıkladı. Bunu sakın yapmayın migreni azdırıyor

İHA'nın haberine göre; Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, dünya nüfusunun yüzde 10’unda görülen ve kişilerin yaşam kalitesini etkileyen migrenle yaşamak durumunda kalan hastalarının beslenmesi hakkında önemli bilgiler verdi.

Migrene kadınlarda erkeklere göre daha sık, rastlandığına değinen Diyetisyen Akgül, “Migrende şiddetli baş ağrıları yaşanır. Ataklarla kendini belli eden migrende baş ağrısına sıklıkla kusma da eşlik edebilmektedir. Baş ağrılarını önlemek için yapılan bazı akut çözümler bir süre idare etse de uzun süreli etkiler için kişilerin uyku düzenini sağlaması, beslenmesine dikkat etmesi ve özellikle açık havada düzenli egzersiz yapması gibi etkenlerle yaşam kalitesini olumlu etkilemektedir. Stres, yetersiz uyku, yorgunluk, hava değişimleri, alkol tüketimi, güçlü kokular, sigara dumanı, öksürük, aşırı egzersiz de migreni tetiklemektedir” dedi.

“KAN ŞEKERİNİN DÜŞMESİ DE YÜKSELMESİ DE ATAKLARI ETKİLEYEBİLİR”

Migren ataklarının önlenmesi için uzun süre aç kalınmaması gerektiğini aktaran Akgül, “Migren hastalarının öğün atlamamaya özen göstermesi, tam tahıllı ve posa içeriği yüksek, protein içeren gıdaların diyetinde yer aldığı yeterli ve dengeli öğünler planlanması gerekiyor. Fazla basit karbonhidrat tüketiminden kaçınmak gerekiyor ve gıda katkı maddeleri gibi kimyasalların kişilerde duyarlılığı arttırarak migren ataklarını tetikleyebiliyor” ifadelerini kullandı.

Bazı besin ve besin bileşenlerinin migreni tetiklediğinin, bazılarının ise migren semptomlarını hafiflettiğinin altını çizen Diyetisyen Akgül, “Bir araştırmada tetikleyici faktörlerden üçüncüsünün yüzde 57’lik bir oranla açlık olduğu tespit edilmiştir. Açlık ile kan şekerinin düşmesi bireylerde migren ataklarını ciddi oranda tetiklemektedir. Bunun yanı sıra kan şekerinin ani yükselmesine neden olacak glisemik indeksi yüksek gıdaların tüketilmesi de migren ataklarının başlamasına neden olabilmektedir” diye konuştu.

Tetikleyici besinlerin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğine değinen diyetisyen Akgül, kafein, alkol, peynir ve çikolatanın migreni tetiklediğini söyledi.

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