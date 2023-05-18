Uzmanı sağlık açısından sünnet için en ideal zamanı açıkladı

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, “Çocukluk çağında en sık yapılan cerrahi işlemlerden biri de sünnet. Okulların kapanmasıyla birlikte tatile girecek olan çocukların sağlığı açısından yaz mevsimi sünnet için en uygun zaman” sözlerini kullandı.

Uzmanı sağlık açısından sünnet için en ideal zamanı açıkladı

İHA’nın haberine göre; Sünnet zamanı seçimi pek çok aile için kafa karıştıran çok önemli bir konu olduğunu ve ebeveynler sünnet için çocukların yaşı ve mevsim seçiminde titiz davrandığını belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu şunları belirtti:

“Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar için uzun bir tatil dönemi başlıyor. Söz konusu bu tatil süreci, aileler için sünnet operasyonlarının yapılabileceği en uygun dönemler olarak değerlendiriliyor. Çocukluk çağında en sık yapılan cerrahi işlemlerden biri de sünnet. Okulların kapanmasıyla birlikte tatile girecek olan çocuklarınsağlığı açısından yaz mevsimi sünnet için en uygun zaman. Sünnet işlemine karar verirken çocuğun bu süreci en az sıkıntıyla atlatması ve gelecek yaşamını da rahat geçirmesi oldukça önem taşıyor’’

Sünnet işleminin oldukça kolay ve artık lokal ve genel anestezi ile hiçbir acı ya da ağrı duyulmadan gerçekleştirildiğini ifade eden Op. Dr. Perihan Topçu, “Genel anestezi ya da lokal anestezi ile sünnet gerçekleştirilebilir. Günümüzde bu tarz operasyonlar çok daha hızlı ve kolay yapılabilmekte, sonrasında çocukta da herhangi bir travmaya sebep olmamakta. Çocuklarınsağlığı ve enfeksiyon riskinin çok düşük olması nedeniyle yarıyıl tatilinde çocukların sünnet ettirilmesini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cerrahi işlemin hastane şartlarında yapılmasının en doğru seçim olacağını belirten Op. Dr. Perihan Topçu, “Sünnet, zor olmayan ve rahat tolere edilebilen bir cerrahi işlemdir. Ancak usulüne uygun yapılmadığında ise kalıcı cinsel organ kayıp ve bozukluklarına varan sonuçlarla karşılaşılabilinir. Cerrahi işlem standartlarına uyularak yapılan sünnet sonrası istenmeyen durumlardan kaçınmak mümkümdür. Mutlaka deneyimli bir uzman, tercihen Çocuk Cerrahisi yada Çocuk Üroloji Uzmanı tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde sünnet sonrası derinin fazla yada az kesilmesi, kötü nedbe dokusu kalması, şekil bozukluğu, şiddetli kanama, enfeksiyon, penis başının kısmı yada tamamen kaybı gibi istenmeyen sonuçlar olabilir. Bu nedenle sünnet doğru yerde, uygun yaş aralığında ,cerahi prensiplere uyularak deneyimli bir uzman tarafından yapılmalıdır” sözlerini kullandı.

Ailelerin sünnetle ilgili merak ettiği bir diğer önemli konu, çocukların kaç yaşına kadar sünnet ettirilmesi. Op. Dr. Perihan Topçu, bu konuda sünnetin ya 2 yaşından önce, ya da 6 yaşlarından sonra yapılması gerektiğini belirtti. Çocuklarda enfeksiyon veya böbrek hastalıkları risklerinin olması durumunda 2 yaşından önce sünnet öneren Topçu, diğer şartlarda 6 yaşından sonrasını önerdi.
Op. Dr. Perihan Topçu ‘Sünnet erkek çocuklarda, penis başını örten derinin belirli ölçüde ve şekilde kesilmesiyle uygulanan cerrahi işlemdir. Cerrahi bir işlem olduğu için de sünnetin hastanede ve hatta ameliyathanede yapılması en doğru seçimdir. Sünnet mutlaka uygun yaş aralığında yapılmalıdır.2-6 yaş arası çocuklarda sünnet; cinsel kimlik gelişimi, benmerkezci ve uyumsuz olmaları nedeniyle zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır. Çocuğun cinsel kimlik döneminin geliştiği bu dönemde sünnet yaparsak, iğdişlik dediğimiz erkeklik gücünün kaybı korkusu yaşanır ve bir ömür boyunca kapanmaz yararlar oluşabilir. Ne pahasına olursa olsun çocuklarımızı 3-6 yaş arasında asla sünnet yaptırmamalıyız‘‘ dedi.

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