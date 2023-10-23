Uzmanı şeker hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğini tek tek anlattı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, şeker hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı.

KAYNAK: İHA
Uzmanı şeker hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğini tek tek anlattı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, şeker hastaları için doğru beslenmenin öneminden bahsederek, doğru yiyeceğin doğru zamanda ve miktarda tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Şeker hastalığının kan şekeri çok yüksek olması durumunda ortaya çıkan bir hastalık olduğunu aktaran Dr. Levent, “Şeker hastalığı iyi tedavi edilmediği zaman kalp, kan damarları, sinirler, göz ve böbrek gibi hayati organlarda kronik hasara, işitme bozukluğu, depresyon ve Alzheimer gibi hastalıklara neden olabilir. Akut olarak gelişen şeker koması, şeker düşmesi gibi hayatı tehdit edici acil durumlara da yol açabilir” şeklinde konuştu.

“GÜNDE 3-6 ÖĞÜN PLANLANMALI”

Sağlıklı ve dengeli yiyecek seçimleri yapmanın kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olacağını vurgulayan Dr. Hasan Levent, “Kan şekeriniz güvenli bir aralıkta tutulmazsa, damar tıkanması ve sinir hasarı başta olmak üzere, şeker düşmesi ve koma gibi ciddi sağlık sorunları yaşarsınız.” dedi. Şeker kontrolü için doğru yiyeceklerin, doğru zamanda ve doğru miktarlarda yenmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Levent, “Doğru yiyecekleri yemek, tüm besin gruplarından çeşitli ve sağlıklı yiyecekleri tüketmek anlamına gelmektedir. Günde 3 ile 6 öğün zamanı planlanmalıdır. Şeker diyeti antioksidan bakımından zengin, yağ ve kalorisi düşük olan sağlıklı bir beslenme planıdır; ana unsurlar meyveler, sebzeler ve tam tahıllardır” ifadelerini kullandı.

BESLENMEDE NELER OLMALI?

Dr. Levent, şeker hastalarının beslenmesinde neler olması gerektiğini ise şöyle açıkladı:

“Sağlıklı karbonhidratlar, sindirim sonrasında kan şekerinizi çok yükseltmeden kan şekerine dönüşür, enerji verir. Meyveler, tam tahıllar (tam buğday, arpa, yulaf, çavdar, esmer pirinç), kuru baklagiller (nohut, mercimek, fasulye, barbunya) gibi lif açısından zengin gıdalar aynı zamanda tokluk hissi vererek kilo kontrolüne de yardımcı olur. Sebzeler, mevsim yeşillikleri, meyveler, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve proteinler metabolizmanın düzenli çalışmasında da önemli rol oynar. Haftada en az iki gün Omega-3 yönünden zengin; balık başta olmak üzere, az yağlı kırmızı et, tavuk, hindi, yumurta, az yağlı süt ve süt ürünleri gibi hayvansal proteinler, ilaveten ceviz, badem, fındık, fıstık gibi bitkisel proteinler tüketilmelidir. Sağlıklı yağlar kandaki yağ seviyelerinizi düşürmenize ve böylece kalp-damar sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Avokado, ceviz, badem, fındık, zeytin ve zeytinyağı gibi besinleri diyetinize ekleyin ancak aşırıya kaçmayın.”

İlgili Haberler
Hamilelik döneminde oluşan şeker hastalığına dikkat. Uzmanı uyardı
Şeker hastalarına müjde. 10 saniyede tespit ediyor
Şeker hastalığına karşı etkili silah. Günde 1 bardak içmek yeterli
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Azize kimdir? MasterChef All Star Azize Polat kaç yaşında nereli?
MasterChef Azize kimdir? MasterChef All Star Azize Polat kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? 22 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 22 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz
Cumhuriyet düşmanlarına karşı göğsümüzü siper edeceğiz
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Son Haberler
Kanser hastası oğlunu bu yöntemle tedavi etti. Eski işini bıraktı bu işe başladı Yaşam
Kanser hastası oğlunu bu yöntemle tedavi etti. Eski işini bıraktı bu işe başladı
Safir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman? Magazin
Safir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?
2012'den bugüne 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı Gündem
2012'den bugüne 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı
Suriyeli kadına kuma dayağı Yaşam
Suriyeli kadına kuma dayağı
Ömer 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ömer 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?
Kader Bağları 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kader Bağları 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kader Bağları yeni bölüm ne zaman?
Otomotiv devinden Türkiye kararı. Her şey 730 gün sonra gerçekleşecek OTOMOTİV
Otomotiv devinden Türkiye kararı. Her şey 730 gün sonra gerçekleşecek