Uzmanı sırt ve boyun ağrılarını bitirecek formülü açıkladı

Editör: Ali Öncü

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yüksel, sırt, boyun ve bel ağrısı çeken hastaların tedavisinde egzersizin olmazsa olmaz olduğunu söyleyerek önerilerini duyurdu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yüksel, sırt ve boyun tutulma sorunu yaşayan kişilerde en sık görülen nedenin duruş bozukluğu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Omurgamızdaki kasların güçsüzlüğüne bağlı olarak, özellikle masa başı çalışan kişilerde gördüğümüz duruş bozukluğu sık sık sırt ve boyun tutulmalarına neden olabiliyor. Yine ergonomi çok önemli. Ergonomi, çalıştığımız yerdeki masadan sandalyeye tüm gereçlerin postürümüze uygun olmasıdır. Zira yanlış pozisyonda uzun süre çalışmak ya da masa başında kalmak, bilgisayar kullanım şeklimizin yine postüre uygun olmaması gibi çeşitli nedenlerle büro çalışanları daha sık sırt ve boyun tutulmaları yaşıyorlar. Bu kişilerde omurga problemleri, bel ve boyun fıtıkları, sırt fıtıkları, omurga kireçlenmeleri, strese bağlı olan kronik ağrılarda yine sırt ve boyun tutulmalarına neden olan durumlar arasında yer almaktadır”

SIRT AĞRISI NEDİR?

Sırt ağrısı, sırtımızda bulunan omurganın iki yanındaki kasların gerilmesi ile oluşur. Sırt ağrısına yol açan bu gerilmenin en büyük nedeni strestir. Normalde ‘’C’’ harfine benzeyen boyun omurgası düzleşir, omuz ve sırta giden sinirlerin çıkışları daralır ve sinirler baskı altında kalır. Bu baskı sonucunda sırt kasları gerilir ve ağrı oluşmaya başlar. Kasların uzun süre gergin halde kalması fibrozit adı verilen kas topaklarına neden olur. Yorgunluk, ağır kaldırma, klimaya maruz kalma gibi tetikleyici etkenlere bağlı olarak da sırt ağrısı olur. Bazı kişilerde sırt ağrısını azaltmaya yönelik kambur duruş başlayabilir. Sırt ağrısı pek çok hastalığın belirtilerinden biri de olabilir.

BOYUN VEYA ENSE AĞRILARI

Boyun, 7 adet omuru ile kafayı taşıyan ve çok hareketli bir bölge olması nedeniyle yaralanmalara açık olan bir bölgedir. Omurganın içerisindeki kanaldan geçen omurilik ve her iki yana doğru çıkan sinirleriyle birlikte, beyin, kollar ve vücudun geri kalanı arasında sinirsel bağlantıyı da oluşturmaktadır.

BOYUN AĞRISININ ÖZELLİKLERİ

Boyun veya ense ağrısı genel olarak batıcı tarzda olmaktan çok künt ağrılar şeklindedir. Ense ağrıları sıklıkla uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması tarzı hislerle birlikte olabilir. Bazı durumlarda boyun hareketleri ile ağrılar kötüleşebilir. Boyun veya ense ağrılarına baş dönmesi eşlik edebilir.