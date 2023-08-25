Uzmanı sporcunun performansını artırmanın püf noktasını açıkladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Sporcular ve aktif yaşamı olan bireyler için kas yaralanmaları, karşılaşılabilecek en yaygın sağlık sorunlarından biridir.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Özüm Cem Aslan, kas yaralanmalarının aşırı gerilme, zorlama, ani hareketler veya travmalar sonucunda oluştuğunu, genellikle spora yeni başlayan bireylerde doğru ısınma ve germe hareketlerinin yapılmaması sonrasında kas (adale) yaralanmaları olabileceğini söyledi.

Op. Dr. Özüm Cem Aslan, “Kas yaralanmalarını önlemenin bir diğer yolu ise doğru beslenmedir” dedi.

Op. Dr. Özüm Cem Aslan, kas yaralanmalarını önlemek veya hızlı bir şekilde tedavi etmek için doğru bilgiye sahip olmanın önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kas (adale) yaralanmaları, özellikle spora yeni başlayan bireylerde daha çok görülür. Kas yaralanmalarının en yaygın nedenlerinden biri, kasları zorlamaktır. Çok sert veya ani hareketler, kas liflerine zarar verebilir ve yaralanmalara neden olabilir. Aşırı gerilme, kas spazmları veya kas yırtığı gibi çeşitli tiplerde kas yaralanmaları yaşanabilir. Ayrıca, düşme, darbe veya travma sonucunda da kas yaralanmaları meydana gelebilir. Kas yaralanmalarını önlemenin en etkili yolu, doğru antrenman ve egzersiz tekniklerine uymaktır. Isınma ve esneme rutinleri, kasları hazırlamak ve esnetmek için önemlidir. Ayrıca, yavaşça ve kontrollü bir şekilde antrenman yapmak, kasları zorlamadan güçlenmeyi sağlar. Özellikle kondisyonu düşük olan kişiler, yeni bir spor veya egzersiz programına başlamadan önce bir uzmana danışmalıdır”

SPORDA KAS YARALANMALARI NEDİR?

Herhangi bir darbe olmaksızın sporcunun koşu, sıçrama gibi ani aktiviteleri yaparken meydana gelen herhangi bir temasın olmadığı yaralanmalar, Kasa direkt gelen bir travma ile meydana gelen yaralanmalar. Her ikisi de akut kas yaralanmaları olarak değerlendirilir.