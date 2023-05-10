Uzmanı uyardı: İnmede erken müdahale çok önemli

Uzm. Dr. Mustafa Faik Bakan, 10 Mayıs Dünya İnme Önleme Günü'nde inmeyi önlemek için yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Uzmanı uyardı: İnmede erken müdahale çok önemli

İHA’nın haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, her yıl dünya genelinde yaklaşık 15 milyon insan inmeye (serebrovasküler olaya) maruz kalabildiği bildirildi.

İnme hakkında bilgiler veren Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Faik Bakan; “İnme, beyine kan akışının bir kısmını kesintiye uğraması veya beyin dokusunun bir bölgesinde kanama olması sonucu meydana gelen bir olaydır. Dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biridir ve kalıcı engelliliğe neden olabilir. Risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve aşırı kilo bulunmaktadır. Sigara içmek, aşırı alkol tüketmek, fiziksel aktivite eksikliği ve stres de inme riskini arttıran diğer faktörler arasında yer almaktadır. İnme belirtileri arasında, yüzün bir tarafında düşüklük veya sarkma, kol ve bacaklarda güçsüzlük, konuşmada veya anlamada zorluk ve şiddetli baş ağrısı yer alır” sözlerini kullandı.

İNMENİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NEDİR?

Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Faik Bakan, inmenin tedavi yöntemleriyle ilgili olarak ise şu bilgileri paylaştı:

“İnme ülkemizde ve dünya genelinde önemli bir sağlık sorunudur, inme tedavisinde ilk hedef beyin hasarını en aza indirmektir. Trombolitik tedavi, bu tedavi yönteminde inmeye neden olan pıhtının eritilmesi amacıyla kullanılan ilaçların, damardan verilmesidir. Bu tedavinin erken evrelerinde trombüsün erken tespiti ve hızlı müdahale ile yüksek başarı oranları göstermektedir. Endovasküler tedavi, özellikle büyük damarlarda tıkanmaların olduğu durumlarda inme tedavisi için kullanılır. Bu yöntemde, küçük bir kesiden tüp sokularak, tıkanıklığın bulunduğu bölgeye kadar ilerlenir veya açık kalması sağlanır. Bazı inme türlerinde cerrahi müdahale gerekli olabilir. Beynin içinde veya dışında yer alan kanamalarda, cerrahi müdahale uygulanır. Bu durum kanamanın durdurulmasına veya en aza indirilmesine yardımcı olmaktadır. İnme tedavisinde, zaman en kritik faktördür. Erken teşhis ve acil tıbbi müdahale, inmenin etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı olur. İnmeye neden olan faktörleri kontrol altında tutmak, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak da inme tedavisindeki başarı şansını artırmaktadır.”

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