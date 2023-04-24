Uzmanı uyardı. KOAH ve astım yüzde 10'unda görülüyor

Kronik akciğer hastalıklarına sahip olan hastalarda, zatürre görülme riskini artırdığı bildirildi. Bu hastalarda etkili antibiyotik tedavisi başlansa bile yaşamı tehdit eden durumlar ortaya çıkabiliyor.

Bu nedenle risk grubunda olan hastaların aşılanması önem taşıyor.

RİSK GRUBUNDA OLANLAR İÇİN AŞILAMA ÖNEMLİ

Kronik akciğer hastalıklarında zatürre görülme sıklığı artmaktadır vurgusu yapan Prof. Dr. Oğuz Kılınç, kronik akciğer hastalığı bulunan hastalarda etkili antibiyotik tedavisi başlansa bile yaşamı tehdit eden durumlar görülebildiğini, bu nedenle risk grubunda olan hastaların aşılanmasının önem arz ettiğini ve aşılanmış kişilerde bu riskin ciddi şekilde azaldığını ifade etti.

KOAH VE ASTIM ERİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 10'UNDA GÖRÜLÜYOR

Kronik akciğer hastalıkları başlığı altında en sık görülen hastalıkların KOAH, astım, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalıkları (Akciğer sertleşmesi) sayılabildiğini ifade eden İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç:

"KOAH ve astım erişkin nüfusun yüzde 10'unda görülür. Bronşektazi görülme sıklığı konusunda kesin bir rakam vermek zordur. Akciğer harabiyeti yaratan hastalıkların sık görüldüğü topluluklarda bronşektazinin daha fazla görüldüğü söylenebilir. Kronik akciğer hastalıklarının en çok görülen belirtileri ise öksürük, balgam çıkarma, hırıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi"

KRONİK AKCİĞER HASTALARI İÇİN AŞILAMA ÖNEMLİ

Kronik akciğer, böbrek, karaciğer, kalp hastalıkları olanların, diyabet hastalarının ya da hiçbir hastalığı olmasa da 65 yaş üstü kişilerin zatürre aşısı olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz Kılınç, aşı ile korunan kişilerde zatürre daha az görüleceğinden; zatürreden dolayı oluşan hastaneye yatışların ve ölümlerin azalacağının, gereksiz antibiyotik kullanımının ve dolayısıyla antibiyotiklere karşı bakterilerin dirençli olması durumunun önleneceğinin de vurguladı.

ERİŞKİN AŞILAMA İSTENEN DÜZEYİN ALTINDA

Prof. Dr. Oğuz Kılınç: “Maalesef erişkin aşılama oranları istediğimiz düzeyin çok uzağındadır. KOAH'lı hastaların sadece yüzde 15'i aşılanmış durumdadır. Bu oran astımlı hastalarda daha da düşüktür. Kronik hastalıkların kontrolü, oluşacak zatürreler nedeniyle bozulacaktır. Zatürre yaşamı tehdit edecek boyutta karşımıza çıkabilir. Zatürrenin başlattığı süreç yoğun bakıma yatmayı gerektirecek şiddette ağır tablolara yola açabilir” dedi.