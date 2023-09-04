Uzmanı uyardı: Sel felaketi sonrası duygusal travmalara dikkat

Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, yaşanılan sel felaketinin psikolojik etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanı uyardı: Sel felaketi sonrası duygusal travmalara dikkat

Doğal afet sonrasında oluşabilecek psikolojik tepkilere dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “Sel felaketi sonrasında özellikle afete birebir maruz kalan bireylerde akut stres tepkileri dediğimiz; şok, üzüntü, kaygı, umutsuzluk, karamsarlık, korku, çaresizlik, kendi gibi hissetmeme; olayı tekrar yaşama korkusu, yaşananların tekrar tekrar zihne gelmesi, intihar düşünceleri ve güvensizlik hissetme gibi belirtiler oluşabilir” dedi.

Sel felaketinin ardından görülebilecek belirtilere değinen Uzm. Klnk. Psk. Öziç, “Sel felaketi sonrasında özellikle afete birebir maruz kalan bireylerde akut stres tepkileri dediğimiz; şok, üzüntü, kaygı, umutsuzluk, karamsarlık, korku, çaresizlik, kendi gibi hissetmeme; olayı tekrar yaşama korkusu, yaşananların tekrar tekrar zihne gelmesi, intihar düşünceleri ve güvensizlik hissetme gibi belirtiler oluşabilir. Bu belirtiler günlük yaşam işlevlerini yerine getirmeyi zorlaştırabilir. Bu süreçte belirtilerin oluşması olağandır. Ortalama 2 hafta içerisinde bu belirtilerin kaybolması ya da azalması beklenmektedir” diye konuştu.

RUTİN HAYATA DEVAM ETMEYE ÇALIŞILMAL

Tepkilerin yaşandığı bu süreci kolaylaştırmak adına yapılabileceklerden bahseden Uzm. Klnk. Psk. Öziç, “Olabildiğince rutinlere devam edilebilir. Mümkün ise haftada ortalama 3 gün yürüyüş yapılabilir. Duygusal ve fiziksel rahatlamaya yardımcı olması açısından papatya rezene ya da Melisa çaylarına çubuk tarçın ekleyerek günde bir fincan içilebilir. Sevilen kişilerle farklı konularda konuşma ve sohbet yapılabilir” ifadelerini kullandı.

UZMAN DESTEĞİ ALINABİLİR

Akut stres tepkilerinde bir azalma fark edilmiyorsa ve 1 ayı geçtiği gözlemleniyorsa travma sonrası stres bozukluğu denilen bozukluğun ortaya çıkabileceğini söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Öziç, bu aşamada mutlaka bir uzman desteği alınması önerildiğini vurguladı.

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