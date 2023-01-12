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Soğuk havalar cilde zarar verir mi?

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Okulu Dermatoloji Başkanı Amy Paller, “Dış etkenlere gün boyunca maruz kalan cilt, soğuk havalarla zarar görmeye daha da açık hale geliyor.” diye uyarıda bulundu. İşte özellikle kadınların dikkate alması gereken o uyarılar…

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 16:20
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Uzmanı uyardı: Soğuk havalar cilde zarar verir

Soğuk havalar cilde zarar verir mi?
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Soğuk havalarda cildi tahriş olmaktan, egzama, kaşıntı, pullanma gibi problemlerden korumak için nemi içeride tutmak gerekiyor. Dış etkenlere gün boyunca maruz kalan cilt, soğuk havalarla zarar görmeye daha da açık hale geliyor. Cilt sağlığı yalnızca dış görünüş değil, beden için de kritik bir önem arz ederken, soğuk havalar cildin tahriş olmasına, egzama, kaşıntı, pullanma gibi cilt problemlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Chicago'daki Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Okulu Dermatoloji Başkanı Amy Paller, konuya dair açıklamalarda bulundu. Paller, bu belirtilerin cilt bariyerinin zarar gördüğüne ve cildin görevlerini yeterince yerine getirmediğine işaret ettiğini açıkladı.



Kış mevsiminin başlangıcında bu duruma önlem almak isteyen birçok kişi ise çözümü cilt yenileme uygulamalarında buluyor. 2022’de 1,4 milyar dolar değerinde olan cilt yenileme pazarının 2028’e kadar 2,3 milyar dolara ulaşması beklenirken, Dermapen 4 teknolojisi ile cilt yenileme hizmeti vererek cildi sağlığına kavuşturan 7 Health Beauty ise cildi soğuk havalardan korumak için gereken günlük bakım ipuçlarını ve alınabilecek önlemleri belirtti.

SOĞUK HAVALARDAN CİLT NASIL KORUNUR?

Cilt bakım uzmanı Burcu Ürge, "Cildimiz gün boyu dış etkenlere maruz kalıyor ve düzenli olarak temizleyip bakım yapmadığımız takdirde zarar görmeye başlıyor. Bu da gözeneklerin dolmasına ve cilt bariyerinin zayıflayarak işlevlerini kaybetmesine yol açıyor. Özellikle de soğuk havalarda normale göre daha fazla kuruyan ciltler, yeterli nem takviyesi yapılmadığı ve koruyucu önlemler alınmadığı sürece hem çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyor, hem de yaşlamayı hızlandırıyor” diye konuştu.

Soğuk havayla doğrudan temas eden ciltte egzama, pullanma, kaşıntı gibi rahatlıkların olabileceğine değinen Ürge, “Kış mevsiminin kuru ve soğuk havası ciltte hasar bıraksa da aslında günlük bakım yöntemleriyle bu durumun önüne geçmek mümkün. Örneğin kişiler soğuk havalarda dışarıda vakit geçirirken şapka ve bere takabilir, su oranı yüksek nemlendiriciler kullanabilir. Bunun yanı sıra günlük hayatlarında sıkça yaptıkları ama aslında zararlı olabilecek birçok pratikten de kaçınabilir. Sabunla yüz yıkamak, sıcak suyla duş almak, kalın kıyafetler giymek ve ağır yorganlarla uyumak gibi alışkanlıkları bırakabilir” şeklinde konuştu.

Soğuk havalarda cildi korumanın diğer bir yolunun profesyonel cilt bakımı yaptırmak olduğunun altını çizen Burcu Ürge, şöyle konuştu:

“Cilt bakımı, cildin kendini korumak adına yapması gereken doğal işlevler için oldukça kritik. Çünkü işlevlerini yerine getirmeyen bir ciltte leke, akne, kırışıklık gibi sorunlar da oluşabilir. Biz de deneyimli ekibimizle birlikte güzellik merkezimizde Dermapen 4 teknolojisini kullanarak cilt yenileme uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamayla birlikte cildi onarıyor, tonunu eşitliyor ve sağlıklı olmasını sağlıyoruz. Cilt bakımı dahil olmak üzere, vücuttaki estetik dokunuşlardan kaş ve kirpik uygulamalarına kadar merkezimizi ziyaret eden tüm danışanlarımızı önce dinliyor, ardından işlem yapılacak bölgeyi analiz ediyoruz. İhtiyaçları belirledikten sonra da en uygun tedavi yöntemini seçiyoruz."

DHA

 

 

 

 

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