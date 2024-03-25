Uzmanı uyardı. Zamanında tedavi edilmezse yayılıp öldürüyor

Prostat kanseri erkeklerde çok sık görülür, bu sebeple dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır. Prostat kanserinin çok sinsice ilerlediğini ifade eden Üroloji Uzmanı Dr. İsrafil Ağaoğlu, normalde 45-50 yaşından sonra erkeklerde büyümeye başlayan bir organ olduğunu söyledi.

Bazen dokunun, kanser olmayan normal bir doku şeklinde büyüdüğünü ileten Ağaoğlu, bazen de kanser olarak çok nadir olsa da büyüdüğünü dile getirdi.

HER ERKEK YILDA BİR KEZ MUAYENE OLMALI

İsrafil Ağaoğlu, konu hakkında, "Yüzde 5 veya yüzde 10 oranında kanser olarak büyür ve bu da hayatı tehdit altına alabilir" ifadesini kaydetti ve 45-50 yaşından sonra her erkeğin yılda en az bir kez üroloji doktoruna görünmesi gerektiğinin altını çizdi.

İLAÇ VEYA AMELİYAT İLE TEDAVİ EDİLİYOR

El muayenesi ve kan tahliliyle hastalığın tespit edilebileceğini ileten Ağaoğlu, "Şüphelenildiğinde prostattan parça alınıp tanı konulabilir ve gerekli tedavi yapılabilir. Prostat kanseri, ilaç tedavisi olduğu gibi ameliyat ile de yapılabilir. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle artık robotlarla yapılıyor.” İfadelerini kaydetti.

ERKEN TEDAVİ EDİLMEZSE ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR

Ağaoğlu, hastalığın erken tedavi edilmemesi halinde ölümle sonuçlanabileceğini iletti ve zamanında tedavi edilmemesi durumunda, kanserin beyne ve kemiklere sıçrayabileceğini aktardı.