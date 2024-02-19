Uzmanı uzun ve sağlıklı yaşamın ilk adımını açıkladı

Dr. Hatice Seda Kuz, sağlığın en kıymetli şey olduğunu ve sağlıklı bir yaşam için düzenli sağlık kontrollerinin şart olduğunu söyledi.

Günümüzde hastalıkları önlemek ve erken yakalamak çok önemli. Dr. Hatice Seda Kuz, sağlık kontrollerinin hastalıkların ilerlemesini durdurduğunu ve büyük sağlık problemlerinin engellendiğini belirtti.

“ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR”

Dr. Hatice Seda Kuz, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi:

“Sağlığımızı korumak ve hastalıkları önlemek için düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak çok önemlidir. Sağlık kontrolleri, kişinin genel sağlık durumunu görmek ve olası sağlık risklerini ortaya çıkarmak için yapılan geniş kapsamlı bir test ve muayene sürecidir. Erken teşhis, hastalıkların henüz belirti vermeden önce bulunmasını ve tedaviye erken başlanmasını sağlayarak hastalıkla savaşmada büyük bir fayda sağlar."

“SAĞLIK TARAMALARI YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIR”

Dr. Hatice Seda Kuz, özellikle kanser gibi ciddi hastalıkların erken teşhisinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kuz, "Kanser gibi hastalıkların erken teşhisi, tedavi başarısını yükseltir ve hastanın yaşam kalitesini artırır. Bu yüzden, sağlığımızı korumak için düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak ve sağlık taramasından geçmek en önemli adımlardan biridir" dedi.

“SAĞLIK TARAMASI PROGRAMI; AYRINTILI BİR FİZİKİ MUAYENE, KAN TESTLERİ, GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ İÇERİR”

Dr. Hatice Seda Kuz, şöyle devam etti:

"Sağlık taraması programları; ayrıntılı bir fiziki muayene, kan testleri, görüntüleme testleri ve uzman doktorlar tarafından yapılan değerlendirmeleri kapsar. Böylece, hastalarımızın sağlık durumunu ayrıntılı bir şekilde inceleyerek olası sağlık problemlerini belirlemek ve tedaviye vakit kaybetmeden başlamak mümkün olur."

Dr. Hatice Seda Kuz, sağlık bilincinin geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi için düzenli sağlık taraması yaptırmanın önemini vurgulayarak "Sağlık, en kıymetli varlığımızdır. Sağlığımızı korumak ve hastalıkları önlemek için düzenli sağlık kontrolü yaptırmak uzun ve sağlıklı bir yaşam için atılacak en önemli adımdır" dedi.

“ALERJİ TESTİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN İLKBAHAR MEVSİMİ”

Dr. Hatice Seda Kuz, alerji testleri için en uygun zamanın ilkbahar mevsimi olduğunu söyledi.

Kuz, "Bu dönemde çiçeklerin, polenlerin ve diğer alerjen maddelerin havada daha fazla olması sebebiyle alerji belirtileri daha net görülür. Alerji testleri, kişinin hangi alerjenlere karşı hassas olduğunu öğrenmek için önemlidir. Bu testler, alerjiye sebep olan maddeleri saptayarak uygun tedavi planlarının hazırlanmasına katkı sağlar. Ayrıca, alerji belirtilerini azaltmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için doğru tedavi yöntemlerinin seçilmesine de yardımcı olabilir. Bu yüzden, ilkbahar mevsiminde alerji testi yaptırmak, alerjik tepkileri kontrol etmek ve sağlıklı bir yaşam sürmek için önemlidir." dedi.