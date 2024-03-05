Uzmanı yatmadan önce yapılması gerekenleri açıkladı. Sağlık saçan formül ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Uzmanı yatmadan önce yapılması gerekenleri açıkladı. Sağlık saçan formül ortaya çıktı
Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, uyku kalitesinin metabolizma üzerindeki olumlu etkisine vurgu yaparak, "Günde en az 6 ila 8 saat arası uyumaya özen gösterin. Uyku sorununuz varsa, yatmadan 1-2 saat önce yemeği kesin. Çay, kahve gibi uyarıcı içecekler yerine, melisa ve papatya çayı tercih edin" diye tavsiyede bulundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, iyi bir gece uykusunun sağlıklı beslenmeye katkı sağladığını belirterek, düzenli ve yeterli uyuyan kişilerin bağışıklık sistemlerini güçlendirdiklerini ifade etti.

Sağlıklı bir metabolizma için günde 6 ila 8 saat uyumanın şart olduğunu, uyku ile metabolizmanın dengeye geldiğini anlatan Diyetisyen Gündüz, "Her gece düzenli uyuyan kişilerin sağlıklı beslenmeye daha yatkın oldukları, gün içinde daha az konsantrasyon kaybı yaşadıkları, zihinsel performanslarının yükseldiği ve daha enerjik oldukları araştırmalarla ortaya konmuştur" dedi.

Gündüz, sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için düzenli uykunun önemli bir unsur olduğunu vurgulayarak, bunun için de beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilebileceğini söyledi.

"YATMADAN ÖNCE MELİSA VE PAPATYA ÇAYI İÇİN"

Kafeinin vücutta uyarıcı bir etki yaptığını hatırlatan Diyetisyen Gündüz, "Yatmadan 6-8 saat önce kafein tüketimini bırakmalıyız. Çay ve kahve gibi kafeinli içecekler yerine, ıhlamur, melisa, papatya gibi bitki çaylarını seçebiliriz. Ayrıca melisa ve papatya çayı, sakinleştirici etkisiyle uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır. Gece yatmadan 1-2 saat önce 1 fincan melisa veya papatya çayı içmeyi ihmal etmeyin" diye öneride bulundu.

Akşam yemeğinde karbonhidrat ve yağ oranı yüksek gıdalar alındığında, sindirim ve mide sorunları yaşanabileceğini dile getiren Gündüz, uyku problemi çekenlerin, akşam yemeklerini daha hafif seçeneklerle tamamlamalarının yararlı olacağını bildirdi.

Akşam yemeğinden sonra yenilecek her gıdanın, mideyi doldurma eğiliminde olduğunu ifade ederek, "Mide çok fazla dolu olduğunda, uyku kaliteniz olumsuz yönde etkilenecektir. Bu gıdalar yağlı, şekerli, baharatlı, ağır gıdalar ile cips, baharatlı kuruyemişler ve kafeinli çikolata ise, uyku kaliteniz maalesef düşecektir. Uyku problemi olanlar, yatmadan 1-2 saat önce bir şey yememelidir" şeklinde konuştu.

"ÖRNEK AKŞAM YEMEĞİ HAŞLANMIŞ TAVUK, SALATA VE YOĞURT"

Melatoninin uyku düzenleyici bir hormon olduğunu anlatan Diyetisyen Gündüz, kiraz, dut, yaban mersini ve bademin melatonin içerdiğini aktardı.

Beyinde serotonin üretimine katkı sağlayan bir aminoasit olan triptofanın hindi, tavuk, fındık gibi yağlı tohumlarda bulunduğunu; kasları rahatlatıp uykuya geçişi kolaylaştıran magnezyumun ise fındık, badem, ıspanak, muz ve tam tahıllı gıdalarda bulunduğunu ekledi.

Diyetisyen Gündüz, tüm bu beslenme ilkelerine uygun bir uyku öncesi menü önerisi de verdi. Buna göre akşam yemeğinde haşlanmış tavuk, hindi, tam tahıllı ekmek, salata ve yoğurt; ara öğün olarak ise 1 küçük muz, 10-12 adet fındık ve badem ile 1 bardak melisa çayının uykunuzu iyileştireceğini belirtti.

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