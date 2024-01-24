Uzmanından ailelere bebekler için kritik soğuk su uyarısı

Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük, bebekleri soğuk su ile yıkamanın çocuk sağlığı açısından önemli bir konu olduğunu belirtti ve “Bu yöntemi uygulamak isteyenler, öncelikle bir uzmana danışmalıdır. Bebekler soğuk suya yavaş yavaş alıştırılmalı, tepkileri izlenmeli ve olumsuz bir durumda hemen durdurulmalıdır” dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mine Başıbüyük, bebeklerin vücut ve bağışıklık sistemlerinin tam gelişmediğini ve soğuk havanın tehlikelerine karşı uyardı.

Başıbüyük, “Soğuk hava, metabolizma ve kan akışını artırarak vücut direncini ve bağışıklığı güçlendirebilir. Ancak bu etkinin bebeklerde nasıl olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bebekler yeterince giydirilmediği zaman, vücut ısılarını kaybedebilir ve hipotermiye yakalanabilirler. Bebeklerin vücut ve bağışıklık sistemleri tam gelişmediği için, soğuk havanın olası zararlarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Başıbüyük, açık alanların hava kalitesi ve mikrop yayılması açısından avantajlı olduğunu söyledi.

Ancak, soğuk havalarda bebeklerin vücut ısısını korumak için ek önlemler alınması gerektiğini de vurguladı.

Başıbüyük, “Bebekleri dışarı çıkarmadan önce, kat kat ve sıcak giydirmek şarttır. Böylece hem temiz hava alırlar hem de güneş ışığı ile D vitamini üretirler ve uyku düzenleri iyileşir. Soğuk suyla yıkamanın bebeklere faydası bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Bazı kültürlerde geleneksel bir yöntem olarak kullanılsa da, bebeklerin soğuğa karşı hassas olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden, bu yöntemi uygulamadan önce doktora danışmak en doğrusudur. Bazı kültürlerde, özellikle kuzey Avrupa’da soğuk suyun bebeklerin bağışıklığını güçlendirdiği düşünülür. Ancak, bu konuda bilimsel bir kanıt yoktur. Soğuk havaya alışmak, vücudun ısı dengesini sağlamasına yardımcı olabilir. Bu da vücudun sıcaklık değişimlerine uyum sağlamasını kolaylaştırabilir” dedi.

“SOĞUK SU, BEBEKLERİ STRESE VE HUZURSUZLUĞA SOKABİLİR”

Dr. Öğr. Üyesi Başıbüyük, soğuğun bebek ve çocuklara zarar verebileceğini de belirtti.

Başıbüyük, “Bebeklerin vücut ısılarını ayarlaması yetişkinlere göre daha zordur. Soğuk suya maruz kalmaları, vücut ısısının çok düşmesine ve hipotermiye neden olabilir. Soğuk su, bebekleri strese ve huzursuzluğa sokabilir. Bu, özellikle suya ve soğuğa alışık olmayan bebeklerde daha fazla görülür. Bebeklerin cildi çok hassastır ve soğuk su, ciltte kuruluk, kaşıntı ve kızarıklık yapabilir. Soğuk hava ve nem eksikliği de cildi kurutabilir. Bebeğin cildini nemlendirmek için uygun ürünler kullanmak iyi olur. Bebekleri soğuk su ile yıkamaya karar vermeden önce çocuk doktoruna sormak önemlidir. Eğer bu yöntem seçilirse, bebekler soğuk suya yavaş yavaş alıştırılmalıdır. Bebeklerin tepkileri iyi izlenmeli ve olumsuz bir durumda soğuk su bırakılmalıdır. Her çocuk farklıdır ve soğuk suya tepkisi de farklı olabilir. Bu yüzden, yeni bir banyo alışkanlığı edinmeden önce dikkatli olmak önemlidir” diye konuştu.

“BEBEKLERİN TEPKİLERİNE DİKKAT EDİLMELİDİR”

Dr. Öğr. Üyesi Başıbüyük, soğuk havalarda bebekleri dışarı çıkarırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de anlattı.

Başıbüyük, “Bebeklerin vücut ısısını korumak için sıcak giydirilmeleri önemlidir. Çok katlı giyinmek, soğuktan korunmada etkilidir. Eldiven, şapka ve kalın çoraplar da giydirilmelidir. Bebeklerin üşüyüp üşümedikleri kontrol edilmelidir. Elleri, ayakları ve yüzü soğumuşsa veya titriyorsa hemen ılık bir yere götürülmeli ve ısıtılmalıdır. Soğuk hava koşullarında bebek bakımı, dikkatli bir yaklaşım ister. Bebeklerin sağlığı ve güvenliği her zaman önceliklidir. Bu nedenle, bebekleri soğuk havaya maruz bırakmadan önce, güvenlik önlemlerini almak ve gerekirse doktora danışmak önemlidir. Her bebek farklıdır ve çevresel koşullara tepkisi de farklı olacaktır. Bu sebeple, yeni bir yöntem uygulamadan önce dikkatli olunmalı ve bebeklerin tepkilerine dikkat edilmelidir.” dedi.