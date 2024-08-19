Uzmanından ailelere çocuklar ve tablet uyarıları

Tablet uyarıları

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Aydın, çocuklara teknolojik cihazların kullanımının belirli kurallar ve süreler dahilinde yapılmasının uygun olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Aydın, özellikle okul öncesi dönemde, anne-baba etkileşimini destekleyen ve uygun içerikler sunan teknolojik araçların çocuklar üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini ifade etti. Ancak bu tür cihazların kullanımı için belirli sınırlar ve kurallar konulmasının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Aydın, 2 yaş altındaki çocukların teknolojik aletlerle etkileşiminin önerilmediğini vurguladı. Bu yaş grubunda, dil gelişimi, zihinsel beceriler, hareket kabiliyeti ve sosyal-duygusal becerilerin gelişimi için doğrudan insan etkileşiminin gerekli olduğunu belirtti. Okul öncesi dönemde çocukların günlük ekran süresinin 1 saati geçmemesi gerektiğini, ilkokul ve ortaokul dönemlerinde ise hafta içi 1 saat, hafta sonları ise 2 saati aşmaması gerektiğini ekledi.

Aydın, uykudan önceki 1 saatlik süre zarfında dijital cihazların kullanımını önermedi. Ayrıca, ekran süresinin birkaç parçaya bölünerek kullanılmasının daha uygun olabileceğini, ancak eğitim amaçlı kullanım ve görüntülü görüşmelerin bu kuralın dışında tutulabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Aydın, teknolojik aletlerin çocuklar ve gençler arasında yaygın kullanımının eğlence amaçlı kullanımlarını artırdığını ve özel iletişim biçimlerinin gelişimine neden olduğunu belirtti. Teknolojinin sosyal iletişimde önemli bir rol oynadığını ve doğru kullanım kuralları ile çocuklar üzerinde faydalı etkiler yaratabileceğini vurguladı.