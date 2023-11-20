Uzmanından annelere kritik hamilelik dönemi uyarısı

Gebelik sırasında vücutta birçok hormonal ve fizyolojik değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler tiroid hormonlarını da etkiler. Tiroid bezi, boynun ön kısmında yer alan ve vücudun enerji kullanımını düzenleyen bir organdır. Gebelikte tiroid bezinin çalışma şekli ve görünümü değişiklik gösterebilir.

Tiroid bezi ile ilgili sorunlar, anne ve bebeğin sağlığını tehlikeye atabilir. Bu nedenle, tiroid hastalığı olanlar veya ailelerinde tiroid hastalığı geçmişi olanlar, hamile kalmadan önce veya hamile olduklarını öğrendiklerinde doktora başvurmalıdır.

Hamilelikte tiroid bezinin büyümesi guatr olarak adlandırılır. Guatr, sinirlilik, titreme, terleme, çarpıntı, kabızlık, konsantrasyon bozukluğu, uykusuzluk, ısıya duyarlılık, kas krampları gibi belirtilere neden olabilir. Bu belirtiler önemsenmeli ve guatr tedavi edilmelidir.

Anne karnındaki bebeğin beyin gelişimi, annenin tiroid hormonlarına bağlıdır. Eğer anne yeterli tiroid hormonu üretemezse, hipotiroidi adı verilen bir durum ortaya çıkar. Hipotiroidi, bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden, doğumdan hemen sonra bebeğin kanından tiroid hormonu seviyesi ölçülmelidir. Eğer tiroid hormonu eksikse, ilaç tedavisi ile bu sorun giderilebilir.

Gebelik, vücutta pek çok değişime yol açan bir süreçtir. Bu değişimlerden biri de tiroid hormonlarının seviyesindeki dalgalanmalardır. Tiroid bezi, boynun ön tarafında yer alır ve vücudun enerji harcamasını ayarlayan hormonlar üretir. Bu bez, gebelik boyunca hem işlevinde hem de görüntüsünde farklılıklar gösterebilir.

Tiroid bezinin normalden fazla veya az çalışması, anne ve bebeğin sağlığı için risk oluşturabilir. Bu sebeple, tiroid hastalığı olan kişiler veya ailelerinde bu hastalık öyküsü bulunan kişiler, hamile kalmayı planlarken veya hamile olduklarını öğrenir öğrenmez doktora danışmalıdır.

Gebelikte tiroid bezinin büyümesine guatr denir. Guatr, çeşitli belirtilere yol açabilir. Bunlar arasında sinirlilik, titreme, terleme, çarpıntı, kabızlık, konsantrasyon bozukluğu, uykusuzluk, ısıya duyarlılık, kas krampları sayılabilir. Bu belirtiler göz ardı edilmemeli ve guatr tedavi edilmelidir.

Anne karnındaki bebeğin beyin gelişimi, annenin tiroid hormonlarına bağlıdır. Eğer anne yeterli tiroid hormonu üretemezse, hipotiroidi adı verilen bir durum ortaya çıkar. Hipotiroidi, bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyebilir. Örneğin, bebeğin zeka seviyesi düşük olabilir veya büyüme geriliği yaşayabilir. Bu yüzden, doğumdan hemen sonra bebeğin kanından tiroid hormonu seviyesi ölçülmelidir. Eğer tiroid hormonu eksikse, ilaç tedavisi ile bu sorun giderilebilir.