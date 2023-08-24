Uzmanından bebeklerdeki işitme kaybıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Uzmanı, bebeklerde işitme kaybının geç teşhisi gelişimlerini olumsuz etkilediğini açıkladı.

KAYNAK: İHA
Uzmanından bebeklerdeki işitme kaybıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İşitme fonksiyonu sağlanamayan bebeklerin konuşmayı da öğrenemeyeceklerini aktaran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Olgun, bu nedenle erken dönemde problemin teşhis edilerek mümkün ise vakit kaybetmeden işitmeyi sağlayıcı yöntemlerin uygulanması gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada yaklaşık 600 milyon işitme engelli birey bulunuyor. Türkiye’de ise her yıl doğan 1 milyon 300 bin bebeğin 2 bini işitme kaybı ile dünyaya geliyor. Yenidoğan bebeklerde işitme kayıplarının önlenebilmesi ve bebeğin hem fiziksel hem de ruhsal gelişim sürecinin olumsuz etkilenmemesi için doğum sonrası yapılan yenidoğan işitme testi büyük önem kazanıyor.

Yeni doğan bebeğin doğumdan hemen sonra yapılan işitme değerlendirmesi testinin sonucu ‘geçer’ olsa dahi ilerleyen aylarda da bebeğin gözlemlenmeye devam edilmesi gerektiğini belirten Olgun, “Bebek, 3 ay içinde ebeveyn sesine, 6 ay içinde cevap seslerine yönelmelidir. 12. ayda ise birkaç kelime de olsa ‘’anne-baba’’ gibi kelimeleri çıkarabilmelidir. Aksi durumlarda zaman kaybedilmeden bir uzmana danışılması gerekir” diye konuştu.

Özellikle erkek bebeklerde işitme sorunlarında genetik geçişin daha sık görüldüğünü ve problemin Down sendromu, Usher, Alport gibi sendromlarla uyum içinde olabildiğini ifade eden Olgun, “Genetik olmayan işitme sorunları ise gebelik diyabeti, bazı enfeksiyonlar, RH uyuşmazlığı, alkol-ilaç kullanımı gibi nedenlere bağlı olabilir” dedi.

Bebeklikten çocukluk çağına geçilen dönemlerde ise en sık rastlanan sorunların ‘orta kulak iltihabı veya orta kulakta sıvı toplanması’ ile ortaya çıktığını kaydeden Olgun, “İşitme kaybı sorununun ortaya çıkmasının nedenleri arasında en sık rastlanan geniz eti ya da adenoid doku büyümesi ile oluşan östaki tıkanıklığıdır. Östaki yolu, burnun arka bölgesi ve orta kulak arasında olup, orta kulağın havalanmasını sağlar. Buradaki tıkanıklık işitme azalmasına yol açabilir” diyerek diğer öne çıkan nedenlerin ise kafa travması veya bazı viral enfeksiyonlar olduğuna dikkat çekti.

İşitme fonksiyonu sağlanamayan bebeklerin konuşmayı da öğrenemeyeceklerini aktaran Olgun, “Yenidoğan bebeklerde işitme kayıplarının önlenmesi ve bebeğin hem fiziksel hem de ruhsal gelişim sürecinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmede büyük rol oynuyor. Bu nedenle erken dönemde problemin teşhis edilerek mümkün ise vakit kaybetmeden işitmeyi sağlayıcı yöntemlerin uygulanması gerekiyor” dedi.

Bebeklerdeki işitme kayıplarının önüne geçilmesinde ailenin bilinçli gözleminin önemine vurgu yapan Olgun, “Ancak bir sorunun varlığından şüphe edilmesi halinde ortadaki tablo, gerekirse çocuklarda işitsel fonksiyonların değerlendirilmesi amacıyla uygulanan klinik ABR testi gibi ileri teknikler ile de kontrol edilmelidir” uyarısında bulundu.

Ayrıca Olgun, uzmanlarca değerlendirilmesi gereken durumları şu şekilde sıralayan Olgun, “Çocuk konuşmaları anlamakta veya ayırt etmekte sorun yaşıyor ise Diğer çocuklarla konuşmasından farklı bir konuşması varsa İsmine hemen cevap vermiyorsa Televizyonun vb. görsel cihazların sesini çok açıyorsa Hiperaktivite veya diğer davranış sorunları varsa Konuşma geriliği varsa diğer kişilerin konuşması esnasında dudak okuması yapıyorsa” ifadelerine yer verdi.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
Mehmet Dinçerler takipçisine verdiği cevapla gündem oldu Magazin
Mehmet Dinçerler takipçisine verdiği cevapla gündem oldu
Türk mitolojisinde efanevi ozan kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde efanevi ozan kimdir?
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Güncel
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı Ekonomi
FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı
Balyoz kumpasıyla hapse atılan komutan İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı Güncel
Balyoz kumpasıyla hapse atılan komutan İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı
Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev'in bilinmeyen öyküsünü Sedat Kaya yazdı Spor
Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev'in bilinmeyen öyküsünü Sedat Kaya yazdı
Rüyada pazı görmek ne anlama geliyor? Rüyada pazı görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada pazı görmek ne anlama geliyor? Rüyada pazı görmek neye işaret?