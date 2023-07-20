Uzmanından bu hastalıkla ilgili havuz suyu uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olan el, ayak ve ağız hastalığı hakkında bilgi vererek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanından bu hastalıkla ilgili havuz suyu uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, “Hastalık solunum yoluyla, tükürükle, yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabilir. Yazın havuz sezonunun açılması ve enfekte havuz sularının yutulması ise ayrı bir risk oluşturmaktadır” sözlerini kullandı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, el, ayak ve ağız hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.

“AYAK TABANI VE ELLERDE AVUÇ İÇİNDE DÜZ KIRMIZI NOKTALAR HALİNDE BAŞLAR”

El, ayak ve ağız hastalığının genellikle ateş, iştahsızlık, belli belirsiz bir kırıklık hali ve boğaz ağrısı ile başladığına dikkat çeken Dr. Çebi şunları belirtti:

“Karın ağrısı ve öksürük de olabilir. Ateşin başlamasından 1-2 gün sonra ağızda ağrılı, içi su dolu döküntüler meydana gelir. Döküntüler genellikle ağzın arka kısmında küçük kırmızı lekeler olarak başlar, daha sonra içi su dolu kabarcıklar haline gelir. Deri döküntüleri ise 1-2 gün sonra gelişir. Ayak tabanı ve ellerde avuç içinde düz kırmızı noktalar halinde başlar”

“DERİDE DÖKÜNTÜLER GÖRÜLEBİLİR”

Bazen döküntülerin dizlerde, dirseklerde, kalçada veya genital bölgede de oluşabileceğini söyleyen Dr. Çebi, “Popoda oluşan döküntüler pişik, ellerdeki döküntüler alerji ile karıştırılabilir. El ve ayaklardaki döküntüler genellikle 5-7 gün içerisinde kendiliğinden iyileşir. Özellikle küçük çocuklar ağızlarındaki ağrılı yaralar nedeni ile su içmekte zorlanabilir. Her ne kadar adı el, ayak ve ağız hastalığı da olsa her zaman tüm bu alanlarda döküntü görülmeyebilir. Sadece ağız yaraları veya sadece deride döküntüler şeklinde gelişebilir” şeklinde konuştu.

“EL, AYAK AĞIZ HASTALIĞINA KARŞI EN ETKİLİ YÖNTEM”

Hastalığın solunum yoluyla, tükürükle, yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Çebi, “Yazın havuz sezonunun açılması ve enfekte havuz sularının yutulması ise ayrı bir risk oluşturmaktadır. Yoğunlaşan virüslerle hastalık salgına da dönüşebilmektedir. Muayene, ağızda, ellerde ve ayaklarda döküntüler, genellikle hastalığın teşhisi için yeterlidir. Genellikle hiçbir laboratuvar çalışması gerekmez. Hastalığın belirlenmiş bir tedavisi ve aşısı yoktur. Hastanın beslenme durumu değerlendirilmeli ve gerekli halde serum ile sıvı alımı desteklenmelidir. Ellerin sık sık yıkanması, kirli ellerin ağza ve yüze sürülmemesi çok büyük önem taşır. Bulaşıcı olduğundan el, ayak, ağız hastalığına yakalanan kişilerden uzak durulması gerekir. Okul ve kreşlerde ortam yüzeylerinin günlük temizliği sağlanmalıdır. El, ayak ve ağız hastalığına karşı en etkili yöntem hijyendir” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Uzmanından ailelere çocuk ve havuz uyarısı
Enfeksiyonlardan korunmak mümkün. Sıcaklarla yayılımı artıyor. İşte basit önlemler
Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Türk ve Altay mitolojisinde Temizlik Tanrıçası: Ağar Han Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde Temizlik Tanrıçası: Ağar Han
İçişleri Bakanı açıkladı. Hesaplara yatırıldı Güncel
İçişleri Bakanı açıkladı. Hesaplara yatırıldı
Potlaç Kadın Emeği Pazarı açılıyor Kültür Sanat
Potlaç Kadın Emeği Pazarı açılıyor
İngiliz turist Türk otelini böyle dolandırdı. Bilekliği sayesinde dilediğince yedi içti Güncel
İngiliz turist Türk otelini böyle dolandırdı. Bilekliği sayesinde dilediğince yedi içti
Merkez Bankası rezervleri bu hafta arttı Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri bu hafta arttı
Amerikalılar Erik Dalını pek sevdi. Kızlar şampiyonluğu erik dalı oynayarak kutladılar Spor
Amerikalılar Erik Dalını pek sevdi. Kızlar şampiyonluğu erik dalı oynayarak kutladılar
Yeni imajını paylaştı. Fahriye Evcen’in yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı Magazin
Yeni imajını paylaştı. Fahriye Evcen’in yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı