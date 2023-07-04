Uzmanından çocuklar için ailelere yaz tatili önerileri

Editör: Erkavim Yıldırım

Psikolog Ümit Ege Canyurt, yaz tatilinin çocuklarla nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda anne babalara önemli tavsiyelerde bulundu.

Psikolog Canyurt, yaz tatilinde çocukların ekran bağımlılığına teslim olmaması için ekran süresine sınır konulması, evde sorumluluklar verilmesi ve fiziksel aktivitelere yönlendirilmesini tavsiye etmesi dikkat çekti.

“TATİL SÜRECİNDE AİLELERİN GÖREVİ OLACAKTIR”

Okullar tatil olsa da, okullarda üzerinde durulmayan birçok becerinin evde öğretilmesi gerektiğine değinen Psikolog Canyurt, “Fiziksel, sosyal, psikolojik ve bilişsel konular ön plana çıkacaktır. Bu noktada ailelere büyük görevler düşecektir çünkü bir çocuğun rehberi olarak onlar bu beceri eğitimlerini çocuklarına kazandırmak konusunda yükümlüdür. Bu yüzden çocuklar için en uygun şartları sağlamak ve sınırları belirlemek tatil sürecinde ailelerin görevi olacaktır” sözlerini kullandı.

Psikolog Canyurt, “Üstesinden geleceği zorluklara maruz kalsınlar. Daha fazla fiziksel aktivite. Aile oyunları, akraba ziyaretleri sosyal bağlar için önemli” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN 10 YAZ TATİLİ ETKİNLİĞİ

-Kitap okumak,

-“Bir film bir sohbet” etkinliği ile sinema günü yapmak

-Yeni arkadaşlıklar edinmek,

-Renkleri ve atık malzemeleri kullanarak resim ya da bir obje yaratmak,

-Yaşadığı ve tatil yaptığı şehirde müzelere, sergilere ve açık hava müzelerini gezmek,

-Toprağa yada balkona çiçek, sebze, yeşillik ( soğan, nane, maydanoz ) ekmesini sağlamak,

-Mutfakta onların yapmaktan keyif alacağı yemekler ya da tatlılar yaptırmak

-Odasını yeniden düzenletmek

-Zaman Makinası yapımı ve kullanımı

-Biz anne-babaların çocukken oynadığımız oyunları onlarla birlikte oynayarak paylaşmak ve öğretmek.