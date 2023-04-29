Uzmanından D vitaminiyle ilgili korkutan açıklama

Editör: Erkavim Yıldırım

D vitamini insanların sağlığı için önemli olduğu biliniyor. D vitamini eksikliği ise birçok tehlikeli hastalığın nedeni olduğu vurgulandı.

Uzm. Dr. Fevzi Akdemir yaptığı açıklamasında, “D vitamini eksikliği eskiye göre daha yaygın görülüyor” sözlerini kullanması korkuttu.

“D VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESLENMEMEK OLABİLİR”

Uzm. Dr. Fevzi Akdemir, güneşle yeteri kadar temas etmeme durumunda D vitamini eksikliğinin baş gösterdiğini söyleyerek, “D vitamini eksikliği eski dönemlere göre her zamankinden daha yaygın görülmektedir. Bunun nedeni güneşle yeteri kadar temas etmemek, D vitamininden zengin beslenmemek olabilir” ifadelerini kullandı.

D VİTAMİNİ NEDİR?

Sağlıklı kemikler oluşturmak ve kemik sağlığını korumak için D vitaminin varlığı çok mühimdir. Bunun esas nedeni, kemiğin birincil bileşeni olan kalsiyumun ancak D vitamini varlığında vücut tarafından emilmesidir. Güneş ışınlarının, ciltteki bir kimyasalı aktif bir vitamin (kalsiferol) formuna dönüştürmesiyle vücutta D vitamini üretilir.

Cildinizin ürettiği D vitamini miktarı; günün saatine, mevsime, cilt pigmentasyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Yaşanılan yere, yaşam tarzına bağlı olarak, D vitamin üretiminde azalma olabilir ya da tamamen yok olabilir. Güneş kremi önlemli olsa bile D vitamini üretimini azaltabilir.

D VİTAMİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kanser: Araştırmalara göre d vitamini kalsiyumla birlikte alındığında bazı kanserlerin önlenmesine yardımcı olabilir.

Bilişsel Sağlık: D vitamini takviyesi almak bilişsel işlevi iyileştirmeye yardımcıdır.

Kalıtsal Bozukluklar: D vitamini takviyeleri, ailesel hipofosfatemi gibi D vitamini emiliminin engellenmesi ya da işlenememesinden kaynaklı kalıtsal bozuklukların tedavisi amacıyla kullanılabilir.

Multipl Skleroz: Araştırmalar, uzun süreli D vitamini takviyesinin multipl skleroz riskini azalttığını göstermektedir.

Osteomalazi: D vitamini takviyeleri, kemik mimeral içeriği kaybı, kemik ağrısı, kas zayıflığı, yumuşak kemikler gibi ciddi D vitamini eksikliği olan yetişkinleri tedavi etmek amacıyla kullanılır.

Osteoporoz (Kemik erimesi): Yeterli miktarda D vitamini ve kalsiyum alan kişilerin kemik mineral kaybı yavaşlayabilir, kemik kırıkları azalabilir ve osteoporozu önlenebilir.

Sedef Hastalığı: D vitamini ya da bir D vitamini bileşiğini cilde uygulamak sedef hastalığının tedavi edilmesinde rol oynayabilir.

Raşitizm: D vitamini eksikliği olan çocuklarda gelişir, D vitamini takviyesi ile beraber tedavi edilebilir.