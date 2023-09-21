Uzmanından dikkat çeken ‘maskeli günler geri dönüyor’ uyarısı

‘Maskeli günlere geri mi döneceğiz?’ soruları herkesin aklını kurcalarken; Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Savaş Vural, virüsün zaman içinde uğradığı değişimle hastalık yapıcı özelliğinin zayıfladığını belirtti ve “Maskeli günler geri dönüyor gibi endişelere kapılmayın” sözlerini kullandı.

KAYNAK: DHA
Uzmanından dikkat çeken ‘maskeli günler geri dönüyor’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Covid-19’un Eris varyantının Türkiye’de görüldüğünü açıklamasının ardından Covid-19 yeniden konuşulmaya başlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Eris varyantı ile ilgili yayımladığı güncel raporda daha önce “gözlem altındaki varyant” olan türün statüsünü “izlenmesi gereken varyant” olarak güncelledi ve Eris’in yaygınlığının dünya genelinde sürekli bir artışta olduğunun altını çizdi.

Son olarak da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı. Virüse yakalananların yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını söyleyen Koca, “Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İEnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Savaş Vural şunları dile getirdi:

“Eris, Covid-19’un Omicron varyantının bir alt türü ve dünya çapında dolaşımda olan diğer varyantlarla yakından ilişkili bir virüs. Haziran ile Temmuz ayları arasında virüsün küresel yaygınlığının yüzde 1002’den fazla arttığı görülüyor. 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşıldı. Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris’in oluşturduğu halk sağlığı riski ‘küresel düzeyde’ düşük olarak değerlendirildi”

“BENZER VİRÜSLERLE OLAN TEMASLAR, KİŞİLERİN ORTAK BAĞIŞIKLIK HAFIZASINI GÜÇLENDİRİYOR”

Eris semptomlarının diğer varyantlara benzerlik gösterdiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Savaş Vural, "Covid-19 semptomları arasında bulunan ateş, öksürük ve yorgunluğun yanında burun akıntısı, baş ağrısı ve kas ağrısı yer alıyor. Soğuk algınlığı, grip ya da zatürre gibi geçirilebilir. DSÖ uzmanlarına göre yeni varyantın halk sağlığı riski, diğer mutantlara yakınlığı nedeniyle daha düşük. Zira diğer benzer virüslerle olan temaslar, kişilerin ortak bağışıklık hafızasını güçlendiriyor” diye konuştu.

“VİRÜS ZAMAN İÇİNDE O KADAR DEĞİŞİME UĞRADI Kİ HASTALIK YAPICI ÖZELLİĞİ ZAYIFLADI”

“Maskeli günlere geri mi döneceğiz?”, “Tekrar aşı olmamız gerekiyor mu?” gibi sorular herkesin aklını kurcalıyor. Aşı firmalarının, Covid-19 aşılarını Eris’e en yakın olan Omicron varyantları için uyarlamaya çalıştıkları bilinirken; Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, mevcut aşıların Eris varyantına karşı bir miktar koruma sağlamasının muhtemel olduğu bildirildi.

Dr. Vural, “Omicron varyantının Eris mutasyonu gibi alt türleri, kendisine karşı oluşturulmuş antikorlardan kaçabiliyor fakat bu, yeni varyantın daha bulaşıcı ya da daha öldürücü olduğu anlamına gelmez. Zira virüs zaman içinde o kadar değişime uğradı ki, hastalık yapıcı özelliği zayıfladı. Ayrıca, bağışıklık sistemi sadece antikorlardan ibaret değil. Geri planda, T hücreleri hemen devreye giriyor. İlave olarak da daha önce geçirilen solunum yolu enfeksiyonlarından miras kalan antikorları da unutmamak lazım. O yüzden şimdilik ‘Maskeli günler geri dönüyor’, ‘Covid-19 hortladı!’ gibi endişelere kapılmamak gerekiyor” dedi.

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