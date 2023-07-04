Uzmanından diş sağlığıyla ilgili kritik uyarılar

AA’nın haberine göre; Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Duygu İlhan, ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ağız sağlığının hayat kalitesi için oldukça önemli olduğunu aktardı.

Bireysel olarak kişiye uygun olan bir fırçayla, sabah ve akşam olmak üzere günde en az 2 kere dişlerin fırçalanması gerektiğini vurgulayan İlhan şunları söyledi:

“Bunu yaparken yardımcı olarak diş ipi gibi arayüz temizleyici ürünler kullanılabilir. Elimizi rahatça kullanabildiğimiz ve tam olarak kavrayabildiğimiz diş fırçaları doğru tercih. Diş macunu kullanımında da içeriği florlu olan macunları tercih etmeliyiz. Bembeyaz dişler vadeden, çok aşındırıcı, mikro granüllü, mikro partiküllü diş macunlarını kullanmaktan uzak durmalıyız.”

“STRES DİŞ SAĞLIĞI İÇİN TEHDİT”

İlhan, diş sağlığını etkileyen en büyük tehditler arasında stresin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Dişlerimizi etkileyen pek çok tehdit var. Bunlardan birisi diş çürükleri. Diş çürüklerinin nedenlerinden birisi de aldığımız şeker miktarı. Bu nedenle tükettiğimiz şeker oranının artması en büyük tehditlerden diyebiliriz. İkinci en büyük tehdit, genel çerçevede sağlığımızı da etkileyen sigara ve sigara ürünleri. Üçüncü en büyük tehdit ise stres. Genel olarak halkımızda dişçi korkusu (Dentofobi) var. Bu korkunun nasıl geliştiğini bireysel olarak her hekimin irdelemesi gerekiyor. Toplum olarak ağız sağlığı farkındalığımız çok düşük. Bizim diş hekimiyle tanışmamız ağrının varlığı ya da acil bir müdahale sonucu oluyor. İlk müdahale bireyde iyi bir anı olarak kalmıyor ve fobinin ilk basamağı orada oluşuyor. Bu nedenle doğru zamanda doğru şekilde diş hekimleriyle tanışılması bu fobinin aşılması ve toplumsal olarak ağız sağlığında bilinç oluşmasını sağlayacaktır.”

Toplumda çokça yaygın olan “Diş hekimine diş ağrısı olduğunda, bir problem olduğunda gidilir” algısının oldukça yanlış olduğunun altını çizen İlhan, gelişmiş ve ağız-diş sağlığı okur yazarlığı yüksek olan ülkelerde, diş için önemli koruma programlarının olduğunu, halkın tümünün çok küçük yaşlarda çok doğru şekilde diş hekimiyle tanıştığını anlattı.

İlhan, “Diş hekimine kontrol amaçlı düzenli olarak gitmeliyiz. Bu çerçevede alışkanlık kazanabilirsek sağlıklı bir toplum olmak adına büyük bir adım atarız.” değerlendirmesinde bulundu.