Uzmanından erkekler ve obezite uyarıları

“Sessiz Pandemi: Obezite” başlıklı bir sempozyum, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Beslenme ve Diyetetik Kulübü tarafından organize edildi.

Sempozyumda, dünya ve Türkiye’de obezite durumu hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Emin Reçber, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2022 raporuna göre, 18 yaş ve üstü yetişkin nüfusun yüzde 43’ünün aşırı kilolu, 890 milyonunun ise obez olduğunu belirtti.

Reçber, aşırı kiloluluk oranının coğrafi bölgelere göre farklılık gösterdiğini, Güneydoğu Asya ve Afrika’da yüzde 31 iken Amerika’da yüzde 67’ye çıktığını kaydetti.

Reçber, 18 yaş ve üstü yetişkinlerin yaklaşık yüzde 16’sının obezite sorunu yaşadığını, 1990 ile 2022 yılları arasında obezite oranının iki katından fazla arttığını söyledi.

Reçber, “DSÖ’nün tahminlerine göre, 2022 yılında 5 yaş altındaki çocuklardan 37 milyonu aşırı kilolu olacaktır. Aşırı kilolu çocuklar, eskiden sadece zengin ülkelerin problemiyken, şimdi düşük ve orta gelirli ülkelerde de yaygınlaşmaktadır. Afrika’da 5 yaş altındaki aşırı kilolu çocuk sayısı 2000 yılından beri yüzde 23 artış göstermiştir. 2022 yılında aşırı kilolu veya obez olan 5 yaş altı çocukların neredeyse yarısı Asya kıtasındadır. 2022 yılında 5-19 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerden 390 milyondan fazlası aşırı kiloludur. Bu oran 1990 yılında yüzde 8 iken 2022 yılında yüzde 20’ye ulaşmıştır. 1990 yılında 5-19 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerin sadece yüzde 2’si, yani 31 milyonu obezken, 2022 yılında yüzde 8’i, yani 160 milyonu obez olmuştur” diye konuştu.

Reçber, Türkiye’de yetişkinlerde obezite oranının gelişmiş batı ülkelerinden daha yüksek olduğunu, kadınlarda daha fazla görüldüğünü, ancak erkeklerdeki artışın da dikkat çekici olduğunu ifade etti. Reçber, “1997-98 yıllarında 20 yaş ve üstü yetişkinlerde obezite oranı yüzde 22,3 (kadın yüzde 30, erkek yüzde 13) iken, 2017 yılında 15 yaş ve üstü yetişkinlerin yüzde 64,4’ü aşırı kilolu, yüzde 28,8’i obez olmuştur. Erkeklerin yüzde 62,8’i aşırı kilolu, yüzde 21,6’sı obez. Kadınların yüzde 66’sı aşırı kilolu, yüzde 35,9’u obezdir. Ülkemizde yetişkinlerde obezite oranı, yüzde 30’luk kritik eşiği geçmiştir. 2022 yılında ülkemizde 18 yaş ve üstü yetişkinlerin yüzde 68,8’i aşırı kilolu, yüzde 34,3’ü obez olacağı öngörülmektedir. Türkiye’de 7-8 yaş grubundaki ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin yüzde 14,6’sı aşırı kilolu, yüzde 9,9’u obezdir” dedi. Sempozyumda ayrıca Öğr. Gör. Dr. Tuğba Köse “Obezitede Beslenme Alışkanlıkları: Açlık-Tokluk Mekanizması Açısından”, Diyetisyen Duygu Penekli “Obezitede Ketojenik ve Aralıklı Oruç Uygulamaları”, Diyetisyen Tuana Küçücük “Sirkadiyen Ritim ve Obezite”, Diyetisyen Feyza Yıldırım Bolat “Obezite ve Yeme Bozuklukları Arasındaki İlişki”, Araştırma Görevlisi Dr. Esin Çağla Çağlar “Obezitede Fiziksel Aktivite ve Egzersiz”, Uzm. Diyetisyen Fatma Öznur Afacan “Obezite ve Mikrobiyota”, Diyetisyen Cansu Tepe “Obezitede Fitoterapi Uygulamaları”, Ecz. Bilge Demir Uysal “Geçmişten Günümüze Obezite Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ve Yan Etkileri” konularında sunumlar yaptı.

Sempozyuma Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe ve öğrenciler katıldı.