Uzmanından evden çalışanlara varis uyarısı

Editör: Erkavim Yıldırım

Uzman Dr. Gülkız Erdal, evden çalışma modelinin pandemiyle birlikte artmasının erken yaşta varis vakalarını da artırdığını ifade ederek önerilerde bulundu.

Uzman Dr. Gülkız Erdal şunları belirtti:

“Son yıllarda yapılan araştırmalar, evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte erken yaşta varis vakalarında önemli bir artış olduğunu ortaya koymaktadır. Uzun süreli oturma pozisyonunda çalışmanın yan etkileri göz ardı edilmemelidir”

Uzun süreli oturma pozisyonunun varisi tetiklediğini söyleyen Uzm. Dr. Gülkız Erdal, “Varis, bacaklarda kan dolaşımının yavaşlaması sonucu oluşan damar genişlemeleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ağrı, şişme ve bacaklarda yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir” dedi.

Uzman Dr. Gülkız Erdali, “Ameliyatsız tedavi yöntemleri etkili bir seçenek olabiliyor. Varise karşı şirketler de önlem almalı” sözlerini kullandı.

VARİS NEDİR?

Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir. Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varis bulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve hatta damar çatlamaları görülebilir. Varis ilk yıllarda çoğunlukla görüntü rahatsızlığı verse de daha sonra ağrıya yol açabilir. Toplardamar (venöz) yetmezlik gelişirse bacaklarda şişme meydana gelir. Varisli damarlarda pıhtı oluşursa (tromboflebit) bacaklarda ağrı, şişlik ve kızarıklık oluşur.

Varisler, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artar.

VARİSİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bacaklarda mavi mor şişlikler

-Ağrı

-Bacaklarda ağırlık hissi

-Bacaklarda şişlik

-Bacaklarda uyuşukluk

-Kaşınma