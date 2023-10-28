Uzmanından hayat kurtaran ‘inme’ uyarısı

Uzm. Dr. Dilek Yılmaz Demirkazan, beyin damar hastalıklarının, dünyada en çok ölüme ve sakatlığa yol açan, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren ve ölüm sebepleri arasında ikinci sırada bulunan hastalık grubu olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.

“İNME NEDENLERİNİ DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN”

Dr. Demirkazan, inmelerin büyük çoğunluğunun, beyne giden kan damarlarının tıkandığı ve beyin dokusunun kanlanmasının azaldığı “iskemik inme” olduğunu belirtti.

“Kanamalı inme” olarak adlandırılan diğer tip inmenin ise beyin dokusu veya zarının içine kan sızması sonucu oluştuğunu ifade etti.

Dr. Demirkazan, inmenin birçok nedeni olduğunu ancak bunların bir kısmının değiştirilebilir olduğunu vurguladı.

Dr. Demirkazan; Sigara, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, şişmanlık, kalp hastalıkları, alkol, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının inme riskini artırdığını söyledi.

“BEYİN HASARI BELİRTİLERE GÖRE DEĞİŞİR”

Dr. Demirkazan, “İskemik inmede kan akımının kesilmesiyle beyin dokusu oksijen ve besin maddelerinden yoksun kalır ve hasar görür. Bu hasar beynin hangi bölümünün etkilendiğine bağlı olarak farklı belirtilerle ortaya çıkar. Beynin ilgili bölümünün işlevinin bozulmasıyla hastada sık görülen belirtiler; konuşma bozukluğu, tek taraflı kuvvet kaybı, görme kaybı, mide bulantısı, kusma, çift görme, yutkunma zorluğu, yüzde asimetri, ani baş ağrısı, denge bozukluğudur. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıktığında olayın başladığı saat not alınmalı ve hasta acilen hastaneye götürülmelidir” dedi.

“İNME TEDAVİSİNDE ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ”

Dr. Demirkazan, inme tedavisinde zamanın çok kritik olduğunu vurgulayarak, “Bu yüzden halkın inme belirtilerini bilmesi ve bu durumlarda zaman kaybetmeden 112 Acil Servis’i araması ve damar açıcı tedavilerin yapılabildiği hastanelere ulaşması çok önemlidir. Bu tedavilerin inmenin başladığı andan itibaren ilk 4,5 saat içinde uygulanabildiği düşünülürse inme belirtilerinin halk tarafından tanınması ve hızla sağlık kurumuna başvurulması hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.

İNME (FELÇ) NEDİR?

Beyninizin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir inme (felç) meydana gelir ve beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlar. İnmenin oluştuğu bölgedeki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıplar oluşur.

İNME RİSK FAKTÖRLERİ

-Yaşam tarzı risk faktörleri

-Fazla kilolu ya da obez olmak

-Fiziksel hareketsizlik

-Uyuşturucu kullanımı