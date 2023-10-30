Uzmanından inmede hayat kurtaran uyarı

Uzmanı, “İnmede ilk 3 saat içerisinde müdahale hayat kurtarır” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanından inmede hayat kurtaran uyarı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dünya İnme Günü’nde ‘İnme Okulu’ düzenledi.
Bu etkinlikte, doktorlar inme hastalığını, risk faktörlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Katılımcılar arasında Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay ve diğer sağlık çalışanları vardı.

Doç. Dr. Aygül Güneş, inmenin belirtileri ve önleme yolları hakkında bilgi verdi. Etkinlik, katılımcıların sorularını yanıtlayarak interaktif bir şekilde gerçekleşti.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Aygül Güneş, inmenin beyindeki damarın tıkandığı bölgeye bağlı olarak bir fonksiyon kaybı meydana getirdiğini söyledi.

İnmenin belirtilerinin kol-bacakta hissizlik, konuşma bozukluğu, anlama güçlüğü, çift görme, baş dönmesi, bayılma gibi şikayetler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Güneş, bu durumda kişinin inme geçirmiş olabileceğini bildirdi.

İnmenin nedenleri arasında çeşitli risk faktörlerinin bulunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Güneş, "Tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, sigara içmek, kalp hastalığı, ritim bozukluğu, fazla kilolu olmak ve hareketsiz bir yaşam sürmek risk faktörlerine örnek verilebilir. Bunları önlemek inmeden kaynaklanan sakatlığı ve ölümü yüzde 70 oranında azaltabilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında ise hemen 112’yi arayıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. Unutmayın ilk 3 saatte yapılan müdahale inmede hayat kurtarır" dedi.

Eğitimde ayrıca; Dr. Mervehan Dilber Köktürk, Dr. Yusuf Yılmaz ve Hemşire Emine Yetim katılımcılara inme hakkında değişik bilgiler aktardı.

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Uzmanından hayat kurtaran ‘inme’ uyarısı
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