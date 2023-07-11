Uzmanından kalp hastalarına hayat kurtaran ‘sıcak hava’ uyarısı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Taş, özellikle kalp damar hastaları sıcakta fazla kalırsa, nabız ve tansiyon düşmesi ile beraber kalp krizi riskinin artabileceğini belirterek, “Güneşin fazla olduğu saatlerde dışarda bulunmamalılar” ifadelerini kullandı.

Uzmanından kalp hastalarına hayat kurtaran ‘sıcak hava’ uyarısı

İHA’nın haberine göre; Hava sıcaklığının artması ile birlikte kronik kalp ve tansiyon hastalığı olan vatandaşlar için sıkıntılı günler başladığı bildirildi.

Tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak havalarda günlük en az 2 ila 2,5 litre su tüketmesini ve serin havalarda dışarı çıkmaları gerektiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Taş, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için önerilerde bulundu.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber kalp rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkarken dikkatli olmalarını söyleyen Dr. Taş, yaz aylarında özellikle kalp damar tıkanıklığı olan ve kalp kapak hastalığı olan hastalarda yaz ayları sıkıntı meydana geldiğini söyledi.

“AĞIR İŞLERDEN SAKINMALARINI ÖNERİYORUZ”

Özellikle sıcak havaların tetiklediği tansiyon düşüklüğü hastalarda sıkıntılara sebebiyet verebildiğine dikkat çeken Dr. Taş, “Hastaların özellikle öğlen güneş tepedeyken dışarı çıkmalarını önermiyorum. İşleri varsa sabah saatlerinde veya havaların serinlediği ikindi saatlerinden sonra daha çok işlerini tamamlamalarını öneriyoruz. Bu hastalar özellikle bir kalp damar tıkanıklığı var ise ağır işlerden sakınmalarını öneriyoruz” sözlerini kullandı.

“KALIN GİYİNMEMELİLERİNİ ÖNERİYORUZ”

Günlük en az 2, 2,5 litre su tüketmelerini, duruma göre 3 litre su tüketmelerini önerdiğini dile getiren Taş, “Doğrudan güneşin altında durmak bu hastalarda sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. Özellikle çok kalın giyinmemelilerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
Son Haberler
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Keşfet
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
İkinci el otomobiller için yeni karar! İlan siteleri uyarıldı Teknoloji - Otomotiv
İkinci el otomobiller için yeni karar! İlan siteleri uyarıldı
Erzincan’da trafik kazası: 11 yaralı Güncel
Erzincan’da trafik kazası: 11 yaralı
Fatih Altaylı'dan zam yağmuruna olay yorum... Açtı ağzını yumdu gözünü Güncel
Fatih Altaylı'dan zam yağmuruna olay yorum... Açtı ağzını yumdu gözünü
8 yıllık aşk bitti. Eski futbolcu soluğu tatilde aldı Magazin
8 yıllık aşk bitti. Eski futbolcu soluğu tatilde aldı
Mesut Özil'e iyi Arda Güler'e mi kötü Spor
Mesut Özil'e iyi Arda Güler'e mi kötü
Haftalarca süren depremlerin ardından yanardağ patladı Dünya
Haftalarca süren depremlerin ardından yanardağ patladı