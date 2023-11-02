Uzmanından kanlı para oyunuyla ilgili korkutan uyarılar

Öğrenciler arasında popüler olan ve keskinleştirilmiş bir madeni para ile sıra üzerinde oynanan bu oyun, hem yaralayan hem de yaralanan için tehlikeli olduğu bildirildi.

Ellerde oluşan kanamalar bulaşıcı hastalıklara sebep olabilir.

Oyun, okullarda yasak olmasına rağmen teneffüslerde gizli gizli devam ediyor.

Bu oyunun şiddet eğilimini ve yaralanmaları normal gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Eslek, bu durumun çocukların dürtü kontrolünü, risk alma davranışını ve bağımlılık eğilimini artırabileceğini söylüyor.

Ayrıca bazı çocukların bu oyunu istemeyerek de oynadığını, sadece gruba uyum sağlamak için baskı altında kaldığını ifade ediyor.

Uzm. Dr. Eslek, ebeveynlerin çocuklarına bu oyunun normal olmadığını, zararlı olduğunu ve alternatif oyunlar önererek onları vazgeçirmeye çalışmalarını önerdi.

Eğer çocuklar bu oyundan kurtulamıyorsa ve yaralanmalar sürüyorsa profesyonel destek alınmasını tavsiye etti.

