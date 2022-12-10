Uzmanından karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyarı

İHA’nın haberine göre; Kış aylarının gelmesiyle birlikte yaşanabilecek karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız, sobanın değil, ihmalin ölüme sebebiyet verdiğini ifade etti.

Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtilerinin zor fark edilebileceğini dile getiren Dr. Ayyıldız, “Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri zor fark edilebilir. Fakat basit önlemler hayatınızı kurtarabilir. Halk arasında sobadan ölüm olarak bilinen olay aslında bir karbon monoksit zehirlenmesidir. Karbon monoksit zehirlenmesi, kömür ve odun sobaları, kombi, şofben, borusuz soba, ocak, fırın, mangal gibi ısınma sistemlerinde katı veya sıvı yakıtların tam olarak yanmaması sonucu ortaya çıkar” ifadelerine yer verdi.

Zehirlenmelerin belirtilerinden de bahseden Dr. Ayyıldız, “Karbonmonoksit zehirlenmelerinin en önemli belirtisinin baş ağrısıdır. Baş dönmesi, halsizlik, bulantı, kusma, konsantrasyon güçlüğü, nefes darlığı, çarpıntı, karın ağrısı, kafa karışıklığı, göğüs ağrısı, kas krampları, epilepsi nöbetleri, şuur bozukluklarından komaya kadar giden belirtiler vardır. Karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunmak için uyulması gereken kurallar ise şu şekildedir; kullanılan her türlü ısıtma cihazının garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmelidir. Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılarda kömür alınmamalıdır. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, düzensiz ısı dağılımı nedeniyle baca çekişi zayıflayacağından dolayı soba yakılırken aşırı doldurulmaması gerekmektedir. Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce kesinlikle sobaya kömür konulmamalıdır. Baca çatıdan itibaren en az bir metre yükseklikte olmalıdır. Kömürlü ve odunlu sobaların bacaları yılda iki kere, gazyağı ve LPG’li sobaların bacaları ise yılda bir kere temizlenmelidir” şeklinde konuştu.