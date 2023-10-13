Uzmanından korkutan açıklama: 1 milyardan fazla insan bağlı görme kaybı yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, tüm dünyada en az 2,2 milyar, Türkiye’de ise yaklaşık 8,4 milyon kişide görme bozukluğu bulunduğunu ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hasan Küçükşahin şunları belirtti:

“Dünyada 1 milyardan fazla insan önlenebilir nedenlere bağlı görme kaybı yaşıyor. Bunların başında kırma kusurları -miyopi, hipermetropi, astigmat-, katarakt, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu --sarı leke hastalığı-, glokom, diyabetik retinopati, trahom gibi göz rahatsızlıkları gelmektedir. Belirli zamanlarda yapılan göz muayeneleri bu rahatsızlıklara bağlı görme kayıplarını önlemede önemlidir”

Dünyada körlük, görme bozukluğu ve göz sağlığı için yapılması gerekenlere dikkat çekmek üzere her yıl ekim ayının ikinci perşembe günü ‘Dünya Görme Günü’ olarak kutlandığını ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hasan Küçükşahin şunları açıkladı:

“Dünyanın ilgisini körlük de dâhil olmak üzere önlenebilir-düzeltilebilir göz bozukluklarına çekmeyi amaçlamaktadır. Yeni doğan döneminden itibaren belirli aralıklarla göz muayenesi olmak, birçok hastalığın erken tanı ve tedavisinde önemlidir. Çocuklarda 3’üncü ay ve 3’üncü yaşta rutin göz muayeneleri yapılmalıdır. Bu muayenelerle bebeklerde kırma kusurları, kaymalar ve doğuştan gelen göz hastalıkları erken tespit edilip göz tembelliği gelişmeden tedavileri düzenlenmektedir. Yine okul çağında da göz muayeneleri ihmal edilmemelidir”

“GÖZ YÜZEYİNİN NEMLENMESİNİ SAĞLAMAK BU RAHATSIZLIKLARI AZALTMAYA YARDIMCIDIR”

Op. Dr. Küçükşahin, şöyle devam etti:

“Günümüzde çalışma hayatında bilgisayarların, günlük yaşamda da cep telefonları ve tabletlerin büyük bir yeri var. Bu da beraberinde ağrılar, bulanık görme, yorgunluk hissi ve tahrişe yol açmaktadır. Düzenli göz muayenesi olmak, kırma kusuru varsa gözlük kullanmak, çalışırken mesafe ayarı yapmak, 20 dakikada bir 20 saniye 6-7 metre ileriye doğru bakmak -20-20-20 kuralı-, gözleri ara ara birkaç saniye kapatarak göz yüzeyinin nemlenmesini sağlamak bu rahatsızlıkları azaltmaya yardımcıdır”

GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Göz sağlığını korumak için Op. Dr. Küçükşahin, şu uyarılarda bulundu:

“Doğumdan sonra 6 ile 12'nci ay arasında ilk göz muayenesi şarttır. 40’lı yaşlardan itibaren, özellikle ailesinde glokom olanlar yıllık, 1-2 yılda bir göz muayenesi, göz tansiyonu kontrolü yapılmalıdır.

Ailesinde ciddi göz hastalığı olanlar dikkatli olmalı. Gerekirse daha sık göz muayenesi olmalıdır.

Diyabet, hipertansiyon, romatizmal hastalıklar gibi birçok hastalık da görme kaybına neden olabilmektedir. Kronik hastalığa sahip kişilerin tedavilerine dikkat edip, belirli periyodlarla göz muayenesi olmalıdırlar.

Bilgisayar başında gözler sık sık kırpılmalı.

Dengeli beslenmek, Omega-3 içeren gıdalar tüketmek, sigaradan uzak durmak ilerleyen yaşlarda gelişebilecek göz hastalıklarını önlemede önemlidir.

Özellikle havuza girilecekse mutlaka yüzme gözlüğü kullanılmalıdır. Çünkü havuz, hamam ve sauna gibi çok kişi tarafından ortaklaşa kullanılan alanlarda bulaşıcı göz enfeksiyonu hastalıkları riski çok yüksektir.”