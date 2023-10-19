Uzmanından korkutan açıklama. Her 10 kadından 1’i bu kansere yakalanıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Gömeç, meme kanserinin erken evrede tespitinin önemine değinerek şunları söyledi:

“Meme kanserinde erken tanı en önemli silahımız, erken evrelerde tespit edilen kanser hücreleri tamamen yok edilebiliyor ve sağ kalım süresini olumlu etkiliyor. Her 10 kadından 1’i hayatı boyunca meme kanserine yakalanmaktadır. Kendi kendine muayene başta olmak üzere rutin kontroller ihmal edilmemelidir. Aile öyküsü olan ve risk grubunda olan hastalar ise takiplerini daha sıkı yapmalıdır”

Seminer sonrası teşekkür konuşması yapan Şehirli Kadınlar Derneği Başkanı Ayşegül Coşkun; "Meme Kanseri Farkındalık ayı sebebiyle kadınlarımızı bilinçlendirmek, daha sağlıklı kadın daha sağlıklı toplum olmak adına dernek olarak böyle bir etkinlik planladık. Böylesine anlamlı bir farkındalıkta bizlere ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MEME KANSERİ NEDİR?

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalık.

Kanserli doku, önce yakın çevresine sonra, memeye yakın lenf bezlerine yayılıyor. Zamanında tanı konulup tedavi edilmeyen hastalarda kanser diğer organlara yayılarak tedavisi olanaksız evreye geçiyor.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Meme başında veya meme cildinde içe doğru çekinti,

Memede kızarıklık, yara, egzama, kabuklanma, çatlama,

Meme cildinde portakal kabuğuna benzer görünüm,

Meme başında şekil veya yön değişikliği,

Memede olağan dışı şişlik veya boyut artışı,

Adet dönemlerinde memede rastlanabilenden farklı karakterde ağrı,

Meme başından akıntı; özellikle pembe, kırmızı renkte,

Koltuk altında sertlik, şişlik veya kitle.