Uzmanından korkutan açıklama. Her 10 kadından 1’i bu kansere yakalanıyor

Uzmanı meme kanseriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Her 10 kadından 1’i bu kansere yakalanıyor” denilerek kadınlar uyarıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uzmanından korkutan açıklama. Her 10 kadından 1’i bu kansere yakalanıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Gömeç, meme kanserinin erken evrede tespitinin önemine değinerek şunları söyledi:

“Meme kanserinde erken tanı en önemli silahımız, erken evrelerde tespit edilen kanser hücreleri tamamen yok edilebiliyor ve sağ kalım süresini olumlu etkiliyor. Her 10 kadından 1’i hayatı boyunca meme kanserine yakalanmaktadır. Kendi kendine muayene başta olmak üzere rutin kontroller ihmal edilmemelidir. Aile öyküsü olan ve risk grubunda olan hastalar ise takiplerini daha sıkı yapmalıdır”

Seminer sonrası teşekkür konuşması yapan Şehirli Kadınlar Derneği Başkanı Ayşegül Coşkun; "Meme Kanseri Farkındalık ayı sebebiyle kadınlarımızı bilinçlendirmek, daha sağlıklı kadın daha sağlıklı toplum olmak adına dernek olarak böyle bir etkinlik planladık. Böylesine anlamlı bir farkındalıkta bizlere ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MEME KANSERİ NEDİR?

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalık.
Kanserli doku, önce yakın çevresine sonra, memeye yakın lenf bezlerine yayılıyor. Zamanında tanı konulup tedavi edilmeyen hastalarda kanser diğer organlara yayılarak tedavisi olanaksız evreye geçiyor.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Meme başında veya meme cildinde içe doğru çekinti,

Memede kızarıklık, yara, egzama, kabuklanma, çatlama,

Meme cildinde portakal kabuğuna benzer görünüm,

Meme başında şekil veya yön değişikliği,

Memede olağan dışı şişlik veya boyut artışı,

Adet dönemlerinde memede rastlanabilenden farklı karakterde ağrı,

Meme başından akıntı; özellikle pembe, kırmızı renkte,

Koltuk altında sertlik, şişlik veya kitle.

İlgili Haberler
Uzmanından korkutan meme kanseri uyarısı
Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
İndirimli bilet kullanan öğrenciyi otobüsten indiren şoföre ceza Gündem
İndirimli bilet kullanan öğrenciyi otobüsten indiren şoföre ceza
Pakistanlılar Coca-Cola dökerek İsrail'i protesto etti Video
Pakistanlılar Coca-Cola dökerek İsrail'i protesto etti
İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinliyi gözaltına aldı Dünya
İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 100 Filistinliyi gözaltına aldı
Gelecek Partisi’nde Filistin krizi Siyaset
Gelecek Partisi’nde Filistin krizi
Anında öksürüğü kesen yöntem ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Anında öksürüğü kesen yöntem ortaya çıktı
Ürdün Kralı ve Mısır Cumhurbaşkanı Kahire'de bir araya geldi... Video
Ürdün Kralı ve Mısır Cumhurbaşkanı Kahire'de bir araya geldi...
Acının içinde acı... Filistinli sanatçı, Gazze halkının yaşadıklarını sanatla anlattı Video
Acının içinde acı... Filistinli sanatçı, Gazze halkının yaşadıklarını sanatla anlattı