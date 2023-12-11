Uzmanından korkutan diyabet açıklaması

Diyabetin ayak yaralarına ve ampütasyona yol açabileceğini söyleyen Uzman Doç. Dr. Nurullah Doğan, "Diyabetli hastaların beşte birinde en az bir defa ayak yarası gelişiyor. Ayak yarası olanların da beşte birinde parmak, ayak ya da bacak kesilmesi gerekiyor" dedi.

Diyabet nedeniyle ampütasyonu konuşmak için Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen doktorlar bir araya geldi.

Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, "Türkiye'de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 15'i diyabetli. Bu oran her yıl artıyor. Diyabetli hastaların beşte birinde en az bir defa ayak yarası gelişiyor. Ayak yarası olanların da beşte birinde ampütasyon gerekiyor. Bu parmak, ayak ya da bacak kesilmesi olabiliyor. Bugün burada bu problemi ele alacağız. Doktorlar olarak bu hastalığa nasıl müdahale edebiliriz, nasıl bir tedavi planı uygulamalıyız, bunları paylaşacağız. Hastanemizde diyabetik ayak için bir konsey ve poliklinik kurduk. Diyabetli hastalara daha iyi nasıl hizmet verebiliriz, bunun için çalışıyoruz. Bu konuda en önemli rol hastalara düşüyor. Biz hastalara öneri ve tedavi sunuyoruz. Hastalar bunlara uyup yaşam tarzlarını değiştirirlerse, bizim yapacağımız tedaviler daha başarılı olur" şeklinde konuştu.

"KONSEYDE HER HASTAYI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Hastanede diyabetik ayak konseyi kurduklarını ifade eden Nurullah Doğan, "Hastanemizdeki diyabetik ayak konseyi; radyoloji, dahiliye, enfeksiyon hastalıkları, kalp damar cerrahisi, plastik cerrahi ve dermatoloji uzmanlarından oluşuyor. Konseyde diyabetli olan her hastayı değerlendiriyoruz. Hastanın durumuna göre tedavi belirliyoruz. Diyabetli hastaların çeşitli sorunları oluyor, bunları hep birlikte göz önüne alıp en iyi tedaviyi seçmeye çalışıyoruz. Hastalarımız bize geldiklerinde tek tek polikliniklere gitmeden bütün sorunlarını çözebiliyoruz" dedi.

"KİLO KAYBI VE SIK İDRARA ÇIKMA DİYABETİN İŞARETİ OLABİLİR"

Diyabetli hastaların genellikle kilo kaybı ve sık idrara çıkma şikayetiyle geldiklerini söyleyen Doç. Dr. Nurullah Doğan, "Genetik etkenler haricinde, hazır yiyeceklerin kullanımı, stresli yaşam ve sağlıksız koşullar diyabet hastalığının hızla yayılmasına neden oluyor. Spor yaparak ve beslenmemize dikkat ederek bu hastalıktan olabildiğince uzak kalmaya çalışabiliriz" dedi.