Uzmanından korkutan kronik stres ve kanser hastaları uyarıları

Tıbbi Onkoloji alanında Prof. Dr. Uğur Coşkun, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Coşkun, “Kanser hastaları uzun süreli stres yaşadıklarında hastalığın vücutta daha fazla yayıldığı yani metastaz yaptığı gözlemlendi” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Coşkun, “Stres hayatımızın bir parçası. Ancak stresin uzun sürmesi sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Kalp ve beyin hastalıklarının stresle arttığını biliyoruz. Kanser hastaları da sadece hastalığın adından bile büyük stres duyuyorlar. Kanser hastalarında stresin kanserin yayılmasına neden olabileceğini biliyoruz ama bunun nasıl olduğunu bugüne kadar anlayamamıştık” dedi.

Coşkun, bu konuda Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni bir çalışmanın yayınlandığını belirtti.

Cancer Cell dergisinde çıkan bu çalışmada, kronik stres altındaki kanser hastalarında vücudun enfeksiyonlara karşı savunma yapan beyaz kan hücreleri olan nötrofillerin, kanserin yayılmasına zemin hazırlayan yapışkan ağlar oluşturduğu ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar, stres hormonu olarak bilinen glukokortikoidlerin nötrofilleri etkilediğini buldular.

Bu nötrofiller, örümcek ağı gibi yapılar kurarak kanserin yayılmasını kolaylaştırıyorlar.

Prof. Dr. Coşkun, kanser hastalarının tedavi süreçlerinin de stres yaratabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Coşkun, “Kanser hastaları ameliyat oluyor, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler görüyor. Bu tedaviler çok stresli olabiliyor. Ayrıca hastalığın tekrarlamasından da korkuyorlar. Bu yeni bulgular, kanserin yayılmasını önlemek için yeni yöntemler geliştirilmesine katkı sağlayabilir” dedi.