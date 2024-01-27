Uzmanından korkutan rahim kanseri açıklaması

Kaynak: İHA
Uzmanından korkutan rahim kanseri açıklaması
Uzmanı, "Her yıl 500 bin kadın rahim ağzı kanseri oluyor" diyerek uyarılarda bulundu.

Rahim ağzı kanseri, kadınlarda çok sık rastlanan bir kanser türüdür.

Bu kanser, cinsel yolla bulaşan bir virüs olan HPV’nin neden olduğu bir enfeksiyondan kaynaklanır.

Bu kanser, genelde 50 yaşından sonra ortaya çıkar, ama son zamanlarda genç kadınlarda da görülmeye başladı. Bu kanserden korunmanın en iyi yolu, HPV aşısı olmaktır.

HPV aşısı, hem kız hem de erkek çocuklarına 9 yaşından itibaren yapılabilir

Erkeklerin de aşı olması, virüsün yayılmasını önler. Ayrıca, her kadının düzenli olarak jinekolojik muayene ve test yaptırması gerekir.

Rahim ağzı kanseri, cinsel ilişki, kanama veya ağrı gibi belirtiler verebilir. Bu belirtileri fark ederseniz, hemen doktora başvurun. Rahim ağzı kanseri, sigara, zayıf bağışıklık, erken cinsellik ve çok partner gibi riskleri arttırır.

Bu kanser, ameliyat, ilaç veya ışın tedavisi ile tedavi edilebilir.

Tedavi, kanserin durumuna ve hastanın sağlığına göre değişir. Erken teşhis, tedavinin başarısını yükseltir.

Doç. Dr. Gülcan Bulut, dahim ağzı kanserinin; cinsel ilişki sırasında ağrı, vajinal kanama, kasık ağrısı gibi belirtileri olabileceğine ve bu belirtiler fark edildiğinde hemen bir sağlık profesyoneliyle iletişime geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bulut, şunları söyledi:

“HPV enfeksiyonunun en büyük suçlu olduğu rahim ağzı kanseri için; sigara içme, zayıf bağışıklık sistemi, erken yaşta cinsel ilişkiye başlama ve çok sayıda cinsel partner gibi risk faktörleri de söz konusu. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül olan rahim ağzı kanserinin cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavileri var. Tedavi planı, kanserin evresine, tipine ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Tedaviye erken aşamada başlamak, başarı şansını arttırır."

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