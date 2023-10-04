Uzmanından korkutan uyarılar geldi: Kapalı alanlarda bulaş riski artıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Doğukan Işıkoğlu, sonbaharın gelmesiyle enfeksiyon hastalıklarında artış yaşandığını söyleyerek uyarılarda bulundu.

Dr. Barış Doğukan Işıkoğlu, soğuk havanın üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açtığını belirtti.

Dr. Işıkoğlu, “Kapalı ve kalabalık mekanlarda bulunmak, havalandırma yetersizliği ve hasta kişilerle temas etmek bulaşma riskini artırır. Bu nedenle bu tür ortamlardan uzak durmak, maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve sık sık havalandırmak gerekir” dedi.

Dr. Işıkoğlu, “Soğuk hava birçok hastalığı tetikleyebilir. Alerji, astım, solunum yolu enfeksiyonları, eklem ağrıları, vitamin D eksikliği, mevsimsel duygu durum bozukluğu ve sindirim sistemi hastalıkları bu dönemde daha sık görülebilir. Ayrıca hava sıcaklığındaki ani değişimler vücudumuzu yorar ve bağışıklık sistemimizi zayıflatır. Bu yüzden sağlıklı beslenmek, spor yapmak, C vitamini almak ve doktor tavsiyesiyle vitamin takviyesi yapmak önemlidir. KOAH ve astım hastaları ise kuru ve soğuk havadan korunmalı, grip aşısı olmalı ve doktor kontrollerini aksatmamalıdır” diye konuştu.

Dr. Işıkoğlu, grip aşısının kimlere yapılması gerektiğini de anlattı.

Dr. Işıkoğlu, “Grip aşısı, hastalığı ağır geçirebilecek veya komplikasyon riski olan kişilere ve bu kişilerin yakınlarına önerilir. Ekim-kasım aylarında tek doz olarak uygulanır. 6 ay-8 yaş arası çocuklara ise bir ay ara ile iki doz yapılır” dedi.