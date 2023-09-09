Uzmanından kritik akran zorbalığı ve aynı okula gitme uyarısı

Uzman Psikolog Yılmaz, “Akran zorbalığına maruz kalmış bir çocuğun, yeniden aynı okula gitmesi çocukta bir kaygı oluşturuyor’’ diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanından kritik akran zorbalığı ve aynı okula gitme uyarısı

Çocukların okula dönüş ve okula yeni başlama konusunda yoğun stres ve kaygı yaşayabileceklerini ifade eden psikolog Çağla Gül Yılmaz, okula yeni başlayan bir öğrencinin yaşadığı sorunlar hakkında bilgi vererek akran zorbalığına dikkat çekti.

Yeni eğitim öğretim yılına az bir zaman kala uzmanlardan uyarı ve tavsiyeler geldi. Çocukların okula uyum sürecini hızlandırmak ve kaygıya kapılmalarını önlemek amacıyla ailelere önerilerde bulunan psikolog Çağla Gül Yılmaz, ayrıca akran zorbalığına maruz kalmış bir çocuğun, yeniden aynı okula gitmesi ve bu okulda devam etmesi çocukta bir kaygı meydana getirebildiğini gözlemlediklerini kaydetti. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerde çeşitli kaygılar gözlemlediklerini belirten Çağla Gül Yılmaz, “Her yaş grubunun yaşadığı kaygı, bir diğerinden farklı olarak önümüze çıkıyor. Okula yeni başlayan bir öğrencinin çoğunlukla yaşadığı sorunlar, okul adaptasyon problemi, öğretmenle kaynaşma ve onun otoritesini kabul etme, eğitim hayatını tanıma ve öğrenme olurken, daha büyük yaşlardaki öğrencilerin kaygıları çoğunlukla yaşadığı geçmiş kötü deneyimlerle gözlemleniyor. Akran zorbalığı, çalışmakta zorlanma eğitim hayatına yeniden adapte olma ve özellikle lise çağındaki ve orta son sınıftaki öğrencilerin sınav hazırlık dönemine artık başlamış olmaları şeklinde kendisini gösteriyor” dedi.

Ebeveyn ve öğretmenlere önerilerde bulunan Yılmaz, “ Önemli olan çocuğun ihtiyacını ve problemini bilip, o anlamda doğru yaklaşmak. Okula yeni başlayan öğrenciler çoğunlukla anne babadan ayrılmak istemediği için okula gitmek istemiyorlar. Burada bunun bir ayrılık olmadığını, çocuğun yanında olduklarını, o güveni tam anlamıyla vermeleri gerekiyor. Çocuğun okula adaptasyonunu sağlamak için programa, alışverişe çocuğu dahil etmek ve gerekirse birkaç günü çocukla birlikte okulda geçirmek önem arz etmektedir. Daha büyük yaştaki çocukların problemleri ise geçmişe dayalı olduğu için gözlem yoluyla anlamak ve sorunlarını çözmek gerekiyor” diye konuştu.
Akran zorbalığına dikkat çeken Yılmaz, “ Akran zorbalığına maruz kalmış bir çocuğun, yeniden aynı okula gitmesi ve bu okulda devam etmesi çocukta bir kaygı meydana getiriyor. Tekrar eleştiril miyim, hor görülür müyüm, öğretmenim veya tepki gösterilir mi ve kabul edilir miyim gibi bazı cevap bulamadığı ve çözemediği süreçlerden oluşuyor. Bir grup öğrencimizden de tanılanmamış, adı konulmamış rahatsızlıklar sebep olmakta. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, öğrenme zorluğu, özgür öğrenme bozukluğu yaşayan çocuklar, akademik performansı düşük olduğu için okul hayatını reddetmekte” şeklinde konuştu.

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