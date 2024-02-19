Uzmanından kritik göz kuruluğu uyarıları

Kaynak: İHA
Uzmanından kritik göz kuruluğu uyarıları
Göz kuruluğu hakkında bilgi veren Göz Hastalıkları hekimi Op. Dr. Okan Taşkın, göz kuruluğunun gözyaşının azalması sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunu söyledi.

Op. Dr. Okan Taşkın, “Gözyaşı azaldığında gözlerde kızarıklık, batma, ağrı, yanma ve yabancı cisim hissi gibi belirtiler görülebilir. Göz kuruluğu yaş ilerledikçe daha yaygın hale gelir ve klima veya sigara dumanı gibi etkenler de arttırabilir. Bazı durumlarda göz kuruluğu ağız kuruluğu ile birlikte seyreder ve bu 'Sjögren Sendromu' olarak adlandırılır. Ağız ve göz kuruluğu birlikte olan hastaların Romatolojik hastalıklar yönünden değerlendirilmesi gerekir” dedi.

Taşkın, "Göz kuruluğu şikayetleri olanların göz doktoruna başvurmaları gerektiğini" belirtti.

“GÖZ KURULUĞU BASİT BİR MUAYENE İLE TEŞHİS EDİLEBİLİR”

Göz kuruluğu tanısının, basit bir göz muayenesi ve biyomikroskop ile konulabildiğini anlatan Taşkın, tedavi yöntemleri hakkında şunları söyledi:

“Tedavide ilk olarak şikayetleri azaltmak için suni gözyaşı damlası kullanırız. Bazen de gözyaşını dışarı akıtan kanalları tıkayarak gözyaşını korumaya çalışırız. Son çare olarak da gözyaşı salgısını artıran ve iltihabı önleyen ilaçlar kullanabiliriz. Göz kuruluğundan korunmak için, bilgisayar gibi ekranlara uzun süre bakmamak ve odaları nemlendirmek faydalı olabilir. Göz kuruluğu belirtileri olanların göz doktoruna görünmeleri önemlidir”

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