Uzmanından kritik meme kanseri uyarıları

Editör: Ali Öncü

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Bu gerçeği 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle hatırlatan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, hastalığın erken tanısının önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Nursal, her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanabileceğini belirterek, “Bu oranı azaltacak bir tedavi yöntemi henüz bulunamadı. Bu yüzden meme kanserini erken fark etmek hayati önem taşıyor. Çünkü erken evrede yakalandığında tedavi başarısı yüzde 95’in üzerinde oluyor. Ancak ilerledikçe; evre 3, evre 4’e geldiğinde sağ kalım oranları yüzde 50’nin altına iniyor. Bu yüzden hastalığı erken tanımak çok önemli” dedi.

“ERKEN TANI İÇİN TARAMA YÖNTEMLERİ ÖNEMLİ”

Erken tanıda tarama yöntemlerinin önemine değinen Prof. Dr. Nursal, “Tarama yöntemleri içerisinde her kadının kendi kendini muayene etmesi önemlidir. Her kadın 16 yaşından itibaren kendi kendini muayene etmeye başlamalı. Bu muayeneyi her ay adet kanaması bittikten 3-4 gün sonra yapmalıdır. Ama çok sık hatta her gün kontrol edenler de oluyor. Bu da doğru değil. Bu şekilde de küçük değişiklikleri fark etmek zor olur. Bu nedenle ayda bir adet kanaması bittikten 3-4 gün sonra yapmak yeterlidir. Menopozdaki kadınlar kendi kendine muayeneyi ayın herhangi bir günü yapabilir. 20 yaşından sonra yılda bir kez doktor muayenesi yapılması önemlidir. Meme kanseri erkeklerde de görülebilir, bu nedenle risk faktörü taşıyan erkekler başta olmak üzere tüm erkeklerin değişiklikleri takip edip gözlemlemesi gerekir” diye konuştu.

“MAMOGRAFİ TARAMA TESTLERİNİN EN ÖNEMLİLERİNDEN BİRİ”

Meme kanseri veya meme hastalıklarında sadece kişinin kendi muayenesi veya doktor muayenesinin yeterli olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Nursal, “Meme hastalıklarının tanınması için çeşitli görüntüleme yöntemleri bulunmaktadır. Mamografi bunların başında geliyor. Mamografi tarama testlerinin en önemlilerinden biri. 40 yaşından 50 yaşına kadar her kadının iki yılda bir, 50 yaşından 70 yaşına kadar da her yıl mamografi yaptırmasını öneriyoruz. Mamografinin temel mantığı x ışınlarının meme dokusuna yönlendirilerek elde edilen görüntünün değerlendirilmesidir. Mamografinin mikrokalsifikasyon dediğimiz kireçlenmeleri çok iyi gösterdiği, kitleleri çok iyi ayırt ettiğini biliyoruz. Tabi mamografi tek başına yeterli değildir. Hiçbir muayene tek başına yeterli değildir. Hepsinin yapılması gerekir. Çünkü bu tetkikler birbirini tamamlayıcı tetkiklerdir. Bu nedenle erken teşhis için tarama testleri ihmal edilmemeli” ifadelerini kullandı.

MEME KANSERİ NEDİR?

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalık.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Meme başında şekil veya yön değişikliği,

Memede olağan dışı şişlik veya boyut artışı,

Adet dönemlerinde memede rastlanabilenden farklı karakterde ağrı,

Meme başından akıntı; özellikle pembe, kırmızı renkte,

Koltuk altında sertlik, şişlik veya kitle.

Memede elle hissedilen bir sertlik veya kitle,

İki meme arasında son dönemde ortaya çıkan asimetri,

Meme başında veya meme cildinde içe doğru çekinti,

Memede kızarıklık, yara, egzama, kabuklanma, çatlama,

Meme cildinde portakal kabuğuna benzer görünüm,