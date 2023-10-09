Uzmanından kritik mevsimsel depresyon uyarıları

Uzmanı, “Mevsimsel depresyon en sık 17-25 yaş aralığında görülüyor” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uzmanından kritik mevsimsel depresyon uyarıları

Editör: Osmancan Erok

Sonbahar depresyonu, mevsimlere bağlı olarak duygu durumunda bozulma yaratan bir rahatsızlıktır.

Bu rahatsızlık, sonbahar ve kış aylarında daha sık görülür ve yaz aylarında nadiren ortaya çıkar.

Sonbahar depresyonunun nedeni, güneş ışığının azalmasıyla biyolojik saat ve beyin kimyasının değişmesidir.

Bu durum, kişilerde keyifsizlik, mutsuzluk ve stres yaratır. Türkiye’de sonbahar depresyonu oranı yüzde 5-6 civarındadır ve depresyon hastalarının yüzde 65’ini oluşturur.

Sonbahar depresyonu en çok 17-25 yaş grubunda görülür.

Sonbaharda okulların açılmasıyla birlikte ebeveynlerin de stresi artabilir.

Klinik Psikolog Ecem Özcan Tatlıdil, sonbahar depresyonunun belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

MEVSİMSEL DEPRESYON NEDİR?

Mevsimsel depresyon, mevsimlere bağlı olarak değişen depresyon türüdür. Bu depresyon her yıl aynı dönemde başlayıp aynı dönemde sona erer. Mevsimsel depresyon geçiren pek çok insanda belirtiler sonbaharda başlayıp kış boyunca devam eder ve kişi kendini sürekli halsiz ve keyifsiz hisseder. Daha az karşılaşılmakla birlikte mevsimsel depresyon ilkbahar ve yaz aylarında da ortaya çıkabilir.

MEVSİMSEL DEPRESYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Halsiz ve rahatsız hissetmek

- Odaklanma problemleri

-Umutsuz, değersiz ya da suçlu hissetme

-Sık sık ölümü ve intiharı düşünme

- Neredeyse her gün, tüm gün boyunca depresif hissetmek

- Eskiden hoşlanılan aktivitelere ilgisizlik

- Düşük enerji

- Uyku sorunları

- İştah ve kiloda değişiklikler

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi Gündem
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Sabri Gülel istifa kararını açıkladı. Antalyaspor karıştı Spor
Sabri Gülel istifa kararını açıkladı. Antalyaspor karıştı
Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü Gündem
Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü
Emekli zammı için masada 3 formül var. Emeklilerin gözü kabineden bu akşam çıkacak sonuçta Ekonomi
Emekli zammı için masada 3 formül var. Emeklilerin gözü kabineden bu akşam çıkacak sonuçta
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı işte böyle gerçekleşti Gündem
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı işte böyle gerçekleşti
Dolar, ruble karşısında 18 ayın zirvesinde Ekonomi
Dolar, ruble karşısında 18 ayın zirvesinde
Pişkin taksici hastaneye giden müşterileri yarı yolda bıraktı Gündem
Pişkin taksici hastaneye giden müşterileri yarı yolda bıraktı