Uzmanından kritik uyarı! Büyük salgın kapıda

Uzman doktor Zeynep Gökcan Çakır, solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak için Kovid-19 dönemine olduğu gibi maske, mesafe ve temizlik önerisinde bulundu.

Çakır, bu mevsimde yaşanan büyük salgının henüz baş göstermediğini söyledi.

"SALGIN KAPIDA"

Havaların soğumasıyla kapalı alanlarda kalmanın giderek artacağını söyleyen uzman doktor, "Toplu ve kapalı alanlarda kalınmasıyla korunaksız hale geliyoruz, bir salgın kapıda bunu biliyoruz. Bu sene testi kırılmadan, salgın olmadan vatandaşları uyarmak istedik" ifadelerini kullandı.

Bu dönemde mevsimsel grip, nezle beklendiğini anlatan Çakır, şöyle devam etti:

"Grip, nezle durumunda mümkün mertebe evde dinlenmeyle, basit ağrı kesici ilaçlarla geçebilecek hastalık olduğunu bilmeliyiz. Her grip olanın acil servise başvurması, hele hele serum, sarı serum almasının gerekli olmadığını bilmeliyiz. Evimizde içeceğimiz ıhlamurla vücudun kaybettiği sıvıyı alıp ağrı kesiciyle 15-20 dakikaya serum gibi benzer etkiyi görüp hem hastanede bulaştan hem daha acil hastaların önüne geçmekten aynı zamanda da kalabalık ortamlarda bulaş riskini arttırmaktan korumuş olacağız. Bu nedenle mümkün mertebe evlerde gerekli tedbiri alarak bu dönemi geçirelim."

Çakır, Kovid-19 salgını döneminde olduğu gibi maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi durumunda solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan korunulabileceğini belirtti.

Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan kaçınılmasını ve el temizliğine önem verilmesini isteyen Çakır, "Maske mesafe, temizlik bizi sadece Kovid-19'dan değil bütün bulaşıcı hastalıklardan, solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan koruyacaktır. O yüzden buna her zaman uyalım. Bu kışı mümkün olduğu kadar az hastalıkla geçirmeye çalışalım" şeklinde konuştu.

Grip nedeniyle hastaneye gelindiğinde başka bulaşıcı hastalıkların bulaşma riskinin yanı sıra hastalığın grip olmayana da bulaştırılabilme ihtimalinin olabileceğini dile getiren Çakır, grip döneminde acil servise gelip saatlerce beklemek yerine hastalığın evde istirahat ederek geçirilmesi tavsiye etti.

Çakır, 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlar, kalp ve kanser hastalığı gibi özel grupların ve sağlık çalışanlarının doktor önerisiyle grip aşısını da şimdiden yaptırmalarını önerdi.