Uzmanından kronik hastalığı olanlara kritik aşı uyarısı

Doç. Dr. Pervin Korkmaz, grip virüsünün özellikle kronik hastalığı olan kişiler için hayati tehlike oluşturduğunu belirterek, “Bu yüzden aşı olmak çok önemli. Astım, KOAH, kalp-damar hastalığı gibi rahatsızlığı bulunanlar gribe karşı aşı yaptırmalıdır” dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Korkmaz, “Bu enfeksiyonların en yaygını grip. Grip, öksürük ve hapşırıkla havaya saçılan damlacıklar veya virüslü salgılarla temas yoluyla bulaşır. Bu dönemde el sıkışma, öpüşme gibi yakın temaslardan uzak durmak gerekir” diye konuştu.

“GRİP AŞISI HAYAT KURTARIR”

Doç. Dr. Korkmaz, grip belirtilerinin yüksek ateş, titreme, kuru öksürük, kas ve boğaz ağrısı, halsizlik şeklinde olduğunu anlattı.

Doç. Dr. Korkmaz, “Grip tedavisi bir hafta sürer ancak yaşlılar, sigara içenler, kalp-akciğer hastalığı ve diyabeti olanlar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, çok kilolu olanlar gibi riskli gruplarda ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bu nedenle elleri sık sık yıkamak, hasta olduğumuzda evde kalmak, öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnu kapatmak, maske kullanmak gibi basit önlemler almak gerekir. Ama en etkili koruma yöntemi grip aşısıdır” dedi.

“65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR AŞI OLMALI”

Doç. Dr. Korkmaz, grip aşısının kimlere yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:

“65 yaş üstü herkes, astım, KOAH, bronşektazi, kalp-damar hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlar, organ veya doku nakli yapılmış olanlar, kanser hastası veya bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği olanlar, hemoglobinopati tanısı olanlar, huzur evlerinde yaşayanlar, obez olanlar, riskli kişilerle birlikte yaşayanlar, sağlık çalışanları, gebeler, toplum hizmeti verenler gibi meslek grupları gripten korunmak için aşı olmalıdır. Grip aşısı ekim ve kasım aylarında yapılmalıdır ancak mart ayına kadar da aşı yaptırılabilir.”

“ZATÜRRE AŞISI DA YAPTIRIN”

Doç. Dr. Korkmaz, griple birlikte zatürreye karşı da aşılanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Korkmaz, “Zatürrenin en sık sebebi ‘Streptococcus pneumoniae’ adlı bir bakteridir. Bu bakteri basit solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabileceği gibi zatürre başta olmak üzere kalp kapakçığı enfeksiyonu, eklem enfeksiyonu, beyin-karın zarı enfeksiyonu gibi ciddi hastalıklara da neden olabilir." dedi.