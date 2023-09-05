Uzmanından masa başı çalışan hemoroid hastalarına kritik uyarı

Uzmanı, masa başı çalışan hemoroid hastaları 2 saatte bir mola verip yürüyüş yapmalı diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanından masa başı çalışan hemoroid hastalarına kritik uyarı

Türkiye’de yaygın olarak her 4 kişiden birinde görülen hemoroid hastalığı, özellikle masa başı çalışanlar için önemli bir sorun haline geliyor.

Maşa başı çalışan hemoroid hastalarına önemli uyarılarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, çalışanların uzun süreli olarak sert yüzeylerde oturulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Hareketsiz kalınan günlerde özellikle kırmızı et ve hayvansal gıdaların tüketilmemesini tavsiye eden Sekmen, 2-3 saatte bir 10 dakika mola vererek, yürüyüş ve esneme hareketlerinin yapılması hemoroid şikâyetlerini azaltacağını söyledi.

HAREKETSİZ YAŞAMDA ÇOK FAZLA KIRMIZI ET TÜKETMEYİN

Sekmen, “Hem yaz mevsimi hem de hareketsiz yaşam ile birleşince hemoroid hastaları için tehlikeli bir durum haline dönüşüyor. Bu süreçte vücudumuzun daha çok suya ihtiyacı olduğu için özellikle normalde tüketilen 2 katı su içilmeli. Hareketsiz kalınan dönemde özellikle başta kırmızı et olmak üzere hayvansal gıdalar ve mayalı içecekler tüketilmemeli, sebze ağırlık beslenilmelidir. Çalışırken fark edilmeden çokça içilen kafeinli içecekler de rahatsızlığın artmasında önemli bir etken. Aynı zamanda oturduğumuz yerin yüzeyi sert olmamalı. Her 2-3 saatte bir 10 dakikalık molalar vererek, yürüyüş ve esneme hareketlerinin yapılması gerekiyor. Yürüyüş, tüm kalça bölgesi ve perianal bölge kan akımını düzenlediği için en az 10 bin adımı hayatımıza dahil etmeliyiz” dedi.

Aynı zamanda hemoroid teşhisini uzman bir doktorun koyması gerektiğini belirten Sekmen, “Hemoroid ile karşılaşan hastalar, doktora görünmeden teşhis koyup, başkalarından duydukları bilgilerle tedavi uygulayabiliyorlar. Ancak rahatsızlığı olan hastalar, doktora görünmeli, hastalığının daha da ilerlemesine engel olmalıdır” dedi.

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