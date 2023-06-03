Uzmanından mide botoksuyla ilgili kritik uyarı

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanlar mide botoksuyla ilgili merak ettikleri konuları araştırmaya devam ediyor. Uzmanlarda peş peşe uyarılar geliyor.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan Derici, mide botoksuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Serhan Derici, mide botoksunun muayenehane koşullarında bile yapıldığını belirterek, “Mide botoksu ulusal ya da uluslararası zayıflamayla ilgilenen kuruluşların herhangi bir rehberinde yer almış, kabul görmüş ve kriterleri net olarak belirlenmiş bir işlem değildir” sözlerini kullandı.

MİDE BOTOKSU NEDİR?

Kilo verme yöntemlerinden biri olan mide botoksu, endoskopik yöntem ile midenin belirli bölgelerine botilinum toksini enjekte edilmesi işlemidir. Cerrahi bir yöntem olmadığı için herhangi bir kesi işlemi yapılmayan mide botoksu tedavisinde, %15-20 kadar kilo kaybı hedeflenir. Mide botoksu işlemiyle ghrelin adı verilen açlık hormonu seviyesinde azalma yaşanır. Bununla birlikte, mide asit salınımı azalır ve mide boşalması yavaşlar. Bu durum, hastaya iştah azalması ve geç acıkma olarak yansır. Mide boşalmasında meydana gelen gecikme, yemek sonrası oluşan ani kan şekeri yükselme ve düşmelerinde etkili olmakla beraber, kişilerin gün içinde daha stabil kan şekeri seviyelerine sahip olmasında da yardımcıdır.

MİDE BOTOKSU NASIL YAPILIR?

Mide botoksu, mide botoks enjeksiyonunun ağız yolu ve endoskop yardımı ile yapılan ağrısız bir uygulamadır. İşlemin uygulanması esnasında genel anesteziye ihtiyaç yoktur ve bu işlem obezite tedavisi için yapılan diğer işlemlerde olduğu gibi cerrahi operasyon olarak kabul edilmez. Bu da uygulanan işlemi tamamen güvenli ve tehlikesiz bir hale getirir. Hastalara uygulanan botoks miktarı hastaların sağlık durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Yaklaşık olarak 15 dakika süren mide botoksu işlemi, hastada herhangi bir ağrıya neden olmaz.

Bu işlem cerrahi bir müdahale gerektirmediği için kişilerin vücutlarında herhangi bir kesinin açılması söz konusu değildir. Ağız vasıtasıyla uygulanan bir yöntem olduğundan dolayı işlemin bitmesinin ardından, hasta birkaç saat boyunca gözetim altında tutulur ve daha sonra da taburcu edilir. Ayrıca bu işlem, mide botoksunun zararları konusunda oldukça çekingen davranan insanlar tarafından korkulu bir şekilde merak edilse de, uygulama yöntemi göz önünde bulundurulduğunda oldukça güvenlidir.