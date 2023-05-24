Uzmanından sağlıklı yaşam için kişisel bakım uyarısı

İHA’nın haberine göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Harika Sönmez, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Uzm. Dr. Harika Sönmez, “Kişisel hijyen kişinin kendi sağlığını devam ettirmek ve bozmamak için uyguladığı kişisel bakım işlemleridir. Sağlığın korunması için düzenli bir şekilde saç, vücut, ağız ve dişlerimizin temizlenmesi ve giyeceklerin sık yıkanması gerekir” sözlerini kullandı.

Sağlığı olumsuz etkileyecek ortamlardan korunmak için yapılan uygulamalar ve alınan tedbirlerin tamamına hijyen denildiğini dile getiren Uzm. Dr. Sönmez şunları belirtti:

“Kişisel bakım, temizlik ve hijyen, sağlıklı kalmak için en önemli şarttır. Kişisel hijyen kişinin kendi sağlığını devam ettirmek ve bozmamak için uyguladığı kişisel bakım işlemleridir. Sağlığın korunması için düzenli bir şekilde saç, vücut, ağız ve dişlerimizin temizlenmesi ve giyeceklerin sık yıkanması gerekir. Hijyen, vücudumuzdan mikroorganizmaları uzaklaştırır. Böylece temiz ve sağlıklı oluruz. Kişinin rahatlamasını, dinlenmesini sağlar. Vücuttaki kötü kokuları (ter kokusu) giderir”

“HASTALIKLARI ÖNLEMENİN EN ETKİLİ YOLU EL YIKAMAK”

Elleri su ve sabunla yıkamanın mikroorganizmaları uzaklaştırmanın en etkili yolu olduğunu ve hastalıkları önlemeye yardımcı olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Sönmez, “Ellerimizi tuvalete girmeden önce ve sonra, gıdalara el sürmeden önce ve sonra, yemeklerden önce ve sonra, hayvanları sevdikten sonra, kirli ve kirli olması muhtemel eşyaya dokunduktan sonra, oyun oynadıktan sonra, okuldan sonra ve öksürüp hapşırdıktan sonra mutlaka en az 10 saniye yıkamalıyız. Özellikle grip gibi hastalıklarda yanımızda mutlaka mendil taşımalı ve öksürürken ağzımızı kapatmalıyız” şeklinde konuştu.

“SAÇ TEMİZLİĞİNE DİKKAT”

Dişleri mutlaka günde 3 kez fırçalamak gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Sönmez, “Fırçanın kılları yıprandığında diş fırçası yenilenmelidir. Diş macunu bezelye boyutunda kullanılmalıdır. Haftada 1 kez el tırnakları kısa ve yuvarlak şekilde kesilmelidir. Tırnak dipleri çok iyi temizlenmelidir. Herkesin kendine ait tırnak makası olmalıdır. Ayaklar her gün düzenli olarak yıkanmalıdır. Yıkanmazsa; rahatsız edici kokular, mantar hastalığı olabilir. Ayak ve el havlusu ayrı olmalıdır. Deriyi temizlemek, mikropları atmak amacıyla sıcak su ve sabunla banyo yapılmasına deri hijyeni denir. Mümkünse her gün değilse haftada 3 veya en az haftada 1 kez banyo yapılmalıdır. Taramak, fırçalamak, parmak uçları ile masaj yapmak saçları besler ve güzelleştirir. Saç temizliğine dikkat etmezsek bit yerleşebilir. Saç biti insan vücudunun saçlı derisine yerleşir ve çevremizdeki insanlara da bulaşabilir” ifadelerini kullandı.

“KİŞİSEL HİJYENE ÖNEM VERMELİYİZ”

Her bireyin kişisel temizliğine önem vermesi gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Sönmez şunları söyledi:

“Okulda giydiğimiz çorapları her gün yıkayıp ayakkabılarımızı silmeyi unutmamalıyız. Okuldan gelince kıyafetlerimizi mutlaka değiştirmeliyiz. Yatmadan önce mutlaka pijamalarımızı giymeliyiz.”