Uzmanından skolyozla ilgili dikkat çeken uyarılar

Uzmanı, “Skolyoz en çok ergenlik döneminde ortaya çıkıyor” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Uzmanından skolyozla ilgili dikkat çeken uyarılar

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, skolyoz hakkında bilgilendirici açıklamalar yaptı.

Skolyozun omurganın eğrilmesi olarak tanımlandığını ve en çok ergenlik döneminde görüldüğünü belirten Dr. Elif Berber, “Skolyozun hafif derecelerinde ağrı çok belirgin olmayabilir. Ancak ilerledikçe organlara baskı yapabilir ve solunum, kalp, sindirim gibi sorunlara yol açabilir” dedi.

Dr. Elif Berber, skolyozun belirtilerini şöyle sıraladı:

“Karşıdan bakıldığında omuzlar, meme uçları ve kaburgalar arasındaki boşluklar eşit değildir. Göğüs kemiği içe çökmüş gibidir. Arkadan bakıldığında omurga düz değil, S veya C şeklinde eğriliktir. Kürek kemikleri ve kalçalar asimetriktir. Bacak boyu farklılığı olabilir.”

Dr. Elif Berber, skolyoz tedavisinde yaş, eğrilik derecesi ve organlara etkisi gibi faktörlerin önemli olduğunu vurguladı. “Skolyoz tedavisinde cerrahi son çare olarak düşünülmelidir. Cerrahi gerekmeyen durumlarda 3 boyutlu omurga skolyoz rehabilitasyonu, uygun egzersizler, duruş ve pozisyon düzeltme tedavileri uygulanabilir. Ayrıca omurganın tüm ligamanlarını normal uzunluğuna getirmeyi hedefleyen enjeksiyon tedavileri (örneğin; Proloterapi Enjeksiyonu) de çok faydalı olabilir” diye konuştu.

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