Uzmanından sporcu sakatlıklarının iyileşmesine mucize çözüm

Sporcuların sağlıklı olabilmeleri için beslenmelerine dikkat etmeleri şart.

Sporcuların enerji ihtiyacı, ne tür, ne kadar ve ne süreyle aktivite yaptıklarına göre farklılık gösteriyor.

Uzm. Dyt. Ayça Sena Yılmaz, sporcuların protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral gibi besin öğelerini yeterli miktarda almalarının önemli olduğunu belirtti.

Sağlıklı beslenme, sporcuların performanslarını yükseltirken, bağışıklık sistemlerini, zihinsel sağlıklarını ve yaralanma sonrası iyileşmelerini de destekler.

Sporcuların antrenman öncesi ve sonrası yedikleri ve içtikleri de çok önemli.

Antrenmandan önce, sırasında ve sonra protein ve karbonhidrat içeren besinler tüketilmeli. Spor sonrasında sadece protein almak yeterli değil.

Günlük protein ve karbonhidrat alımı dengeli olmalı. Sporcuların su içmeleri de çok önemli.

Spor stiline ve süresine göre kişinin kilosuna göre günlük su ihtiyacı hesaplanmalı.

Egzersiz yaparken kaybettiğimiz sıvıyı geri kazanmak için bol bol su içmeliyiz.

Spor içecekleri de elektrolit dengemizi korumak için kullanılabilir.