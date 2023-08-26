Uzmanından yaz aylarında çok görülen hastalıkla ilgili kritik uyarılar

Uzmanından yaz aylarında çok görülen sistit uyarısı geldi.

Uzmanından yaz aylarında çok görülen hastalıkla ilgili kritik uyarılar

Editör: Erkavim Yıldırım

Yaz aylarında özellikle kadınlarda sıklıkla görülen idrar kesesi iltihabı olarak bilinen sistit, genital hijyene dikkat edilmediği takdirde günlük yaşamı olumsuz etkileyecek şekilde belirginleşiyor. Uzmanlar, bu dönemde bol sıvı ve kalabalık ve kirli havuzlardan kaçınılması gerektiğini söylüyor.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Birgi Ercili “Sistit, aslında idrar torbası dediğimiz mesanenin iltihabıdır. Daha çok enfeksiyon sebepleriyle oluşur. Sistin daha çok sebebi idrar yoluna genital bölgeden ulaşan mikroorganizmalardır. Özellikle kadınlarda sistit dediğimiz durum çok fazla görülür. Çünkü kadınlarda üretra dediğimiz idrar yolu, erkeklere göre oldukça kısadır. Vajina ve anüse yakın olduğu için oradan gelen mikroorganizmaların idrar yolu aracılığıyla mesaneye ulaşması daha kolaydır. Kadınların yarısı hayatlarında muhakkak en az bir defa bu hastalığı geçirmektedir” ifadelerine yer verdi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Birgi Ercili, “Sistin daha çok sebebi idrar yoluna genital bölgeden ulaşan mikroorganizmalardır. Özellikle kadınlarda sistit dediğimiz durum çok fazla görülür” dedi.

SİSTİT NEDİR?

Sistit, genellikle idrar yolu enfeksiyonunun ikincil etkisi olarak ortaya çıkan mesanenin bir tür enfeksiyonudur. Kadınlarda daha fazla görülen sistit; ağrılı ve acılı geçebilir. Hafif sistit vakaları genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşebilmektedir. Ancak sık sık sistit geçiren kişilerin düzenli veya uzun süreli tedavi ihtiyaçları olabilir. Sistite neden olan bakterilerin çoğu sağlıklı bağırsak florasını oluşturur. İdrar yolu enfeksiyonlarının büyük bir çoğunluğu bağırsakta bulunan ve idrar yoluna ulaşan bakterilerden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla hem tedavide hem de sistitin tekrarlamasını engellemede bu geçişi engellemek önemlidir.

SİSTİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

-İdrarda yanma ve sık idrara

-İdrara ani sıkışma, idrar varmış hissi

-Kasık ağrısı

-İdrarda kan görünmesi

-İdrar renginde koyuluk ve kötü koku yaşanabilir.

-Karın ağrısı ve mide bulantısı(ilerlemiş durumlarda)

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