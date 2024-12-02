Uzmanından "zorbalık" uyarısı! Bu belirtilere dikkat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Anne Şehir Merkezlerinde, akran zorbalığını anlamak, doğru yaklaşım yöntemlerini öğrenmek ve etkili çözümler üretmek amacıyla öğrencilere ve velilere yönelik eğitimler düzenlendi. Psikolog Sümeyye Saraçoğlu, verdiği eğitimde akran zorbalığının fiziksel, sözlü, duygusal veya siber ortamda gerçekleşebileceğini belirtti ve ailelerin dikkatli ve bilinçli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Zorbalık yaşayan çocukların belirtilerini açıklayan Saraçoğlu, "Zorbalık yaşayan çocuklar genelde içine kapanabilir, okula gitmek istemeyebilir ve kendilerini değersiz hissedebilir. Ani duygu değişimleri ve sosyal ilişkilerden kaçınma da yaygın belirtileridir" dedi.

"HAREKETE GEÇMEK, ZORBALIĞI ÖNLEMENİN İLK ADIMIDIR"

Saraçoğlu, çocukların zorbalıkla ilgili konuşmakta çekinebileceğini belirterek, "Çocuklarınızın duygularını rahat ifade edebilmesi için bir alan oluşturun. Onu yargılamadan dinleyin ve hislerini anladığınızı gösterin. Onun yanında olduğunuzu ve yardım etmek istediğinizi hissettirin. Zorbalığa uğramasının çocuğunuzun hatası olmadığını açıkça ifade edin. Eğer zorbalık yaşadığını düşünüyorsanız bir uzmandan destek alın. Fark etmek ve harekete geçmek, zorbalığı önlemenin ilk ve önemli adımıdır" dedi.

Çocuklara yönelik oturumda ise zorbalıkla başa çıkma yöntemleri üzerinde duran Saraçoğlu, şu önerilerde bulundu:

"Zorbalıkla karşılaştığınızda tepkinizi sakin bir şekilde gösterin. Kendinizi güvende hissetmediğiniz durumda mutlaka bir yetişkine haber verin. Zorbalığa karşı yalnız olmadığınızı bilin; arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden ya da ailenizden destek isteyin."

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